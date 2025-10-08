任天堂が謎の映像「Close to you」を公開　ピクミン新作？ロゼッタ？ファンの考察が過熱

10月7日22時5分、任天堂が突如として一本の短編CGアニメ「Close to you（あなたのそばに）」を投稿しました。

登場する赤ちゃんのかわいらしさと、どこか不思議な世界観が話題を呼び、SNSでは「ピクミン新作？」「映画の予告では？」と考察が過熱しています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 赤ちゃんと母親の物語、しかし見えない何かが……

映像の舞台は、やわらかな日差しが差し込む子ども部屋。

母親が赤ちゃんにおしゃぶりを渡すと、彼女はいったん部屋を離れます。すると……積み木がカタカタと揺れ始め、おしゃぶりがまるで意志を持つかのように床を転がり、跳ね、家具の上へ。まるで「見えない何か」が運んでいるような動きです。

驚いた赤ちゃんはそれを追いかけ、ハイハイからつかまり立ちへ、そしてついに両足で立ち、小さな一歩を踏み出します。母親が戻り、その瞬間を抱きとめると、映像はやさしいピアノの旋律とともに幕を閉じる……という内容です。

■ ピクミンのような動き？BGMも「似ている」と話題に

SNSではこの「見えない力」に早速注目が集まっています。

おしゃぶりや積み木がまるでピクミンに運ばれているように動くことから、「ピクミン新作の伏線では？」という声が続出。中には「1分40秒あたりに赤ピクミンらしき影が見える」と指摘するファンも。

また、BGMのメロディーが「ピクミン4」の楽曲と似ているとの分析もあり、「これはピクミンシリーズのスピンオフ映像では？」という考察も浮上しています。

■ ロゼッタに似た赤ちゃんキャラも話題に

一方で、「赤ちゃんの容姿が（マリオシリーズに登場する）ロゼッタに似ている」との声も。

たしかに青い瞳やくるっと跳ねた淡い金髪、パステルブルーカラーのガラガラに、星や雲をモチーフにしたメリーなど、ファンの間では「マリオギャラクシー関連の映像では？」という予想も広がっています。

■ 新作？映画？任天堂の新たな一歩か

映像について、任天堂から公式な説明はまだなく、映像の目的も不明。

「ピクミンのようでピクミンじゃない」「ロゼッタのようでロゼッタじゃない」。“近くにいるけれど、まだ正体が見えない”……そんなタイトル通りの距離感が、ますます想像をかき立てています。

任天堂の新たな映像作品「Close to you」は、現在任天堂公式XおよびNintendo Todayアプリで公開中。可愛らしくも意味深なこの4分間が、いったい何のプロジェクトにつながるのか。その答えが明かされる日を、世界中のファンが今か今かと待っています。

＜参考・引用＞

任天堂株式会社（@Nintendo）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025100802.html