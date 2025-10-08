【山崎武司 これが俺の生きる道】#32

「今何キロあるんや？」

1995年オフ、5年ぶりに星野仙一監督が復帰した。2度目の就任だ。秋季キャンプ終盤、監督室に呼び出されるなり、こう聞かれた。

俺が「110キロくらいです」と答えると、監督は「そうか。じゃあ20やな。来年2月1日のキャンプインまでに20キロ落とせ。もしできなかったら、ユニホーム着させんからな」。

当時、秋季キャンプは11月末ごろまでみっちりやっていた。つまり、「2カ月で20キロ落としてこい」ということ。もちろん闘将に対して「嫌です」と言えるはずがない。

「はい……」

力なくそう返事して、監督室を出た。

星野監督は以前からウエートオーバーを嫌っていたが、まさかの20キロ減量指令。

「またムチャなことを言ってきよった。コノヤロー！」

と思ったけど、「やるしかねえ！」と頭を切り替えた。

前年のオフに結婚したばかり。95年は66試合で打率.291、16本塁打、39打点の成績を残し、レギュラーの足がかりをつくった。とはいえ、減量をクリアできなかったら他の選手と同じ土俵に立てず、嫁さんを養えなくなる。

だからオフは一念発起した。朝起きるとまず、自分の部屋の室温を暖房とストーブで40度にしてエアロバイクを1時間、ひたすらこぎ続けた。その後、ミストサウナ付きの風呂に30分。ロクに水分補給をしなかったから、その1時間半だけで3キロくらい痩せた。

朝食も腹二分目しか食べず、炭水化物や脂物は徹底的に避けた。約束していたゴルフに行っても、昼食は米やうどんは食べず、サラダをつまむ程度。夕食のときだけは茶碗半分の米を食べたが、食事が終わると、また40度の部屋に飛び込んでバイクをこぎ続けた。

そんな生活を続けていたら、1週間で体重は10キロほど減り、100キロを切った。よしよし、と思ったのも束の間、そこから先が一向に減らない。

この停滞期を打破するため、エアロバイク後とサウナ後にランニングのメニューを追加した。それぞれ1時間ずつ、計2時間走り、また翌朝から40度の部屋でバイク……。これを毎日続けていたら1月15日の段階でマイナス15キロに。でも、あと5キロがなかなか減らない。

「あと2週間しかない。何とかしなければ……」

焦りが生じる中、ふと閃いた。

「痩せ方が分かった！」

俺はイチかバチかの勝負に出た。（つづく）

（山崎武司／元プロ野球選手）

