仮面ライダーを欠かさず見る4歳息子が「算数と歴史好き」に！母が知った「好き」の絶大なる効果

X（旧Twitter）で子育ての思わずクスっとしてしまう出来事を日々ポストし、話題を集めている 「ひみつのうつ子ちゃん」 ( @utuko_chan )。「いいね」1万超えも多数！ 人気の秘密は、「子育てあるある」の共感力です。現在、うつ子ちゃんは4歳の息子さんと夫との3人暮らし。そんなうつ子ちゃんのポストで話題になったトピックスをピックアップします。

もうすぐ５歳になる息子さんは、戦隊モノが大好きです。中でも仮面ライダーがお気に入り。男の子の子どもを持つ家庭では、「戦隊モノを好きになると家の中で大暴れして大変」「できる限り戦隊モノにハマらないように考えている」という声が聞こえてきます。実際、うつ子ちゃんの家でも、戦隊ごっこ遊びやアイテムグッズ購入などで頭を悩ますことが増えたといいます。ですが、ネガティブなことばかりではなく、意外な変化も……！ Xで多くの人から引用リポストがついたエピソードをお伝えします。

大好きなものが押してくれるスイッチ

「ママ、白血球って、なんで強いん？」

4歳の息子が突然そんなことを聞いてきたのは、アニメ『はたらく細胞』を観ていたときのことでした。

4歳の子どもには少し難しいお話かなと思いながら、観始めたのですが、気づけば質問の嵐、人体に興味津々に。試しに、人体に関する図鑑を買ってあげたら、それはもう目を輝かせてページをめくる、めくる……！ 「マクロファージって、こんな形をしているんだね！」「血小板ってね〜」「免疫細胞の〜が」と、4歳とは思えない言葉が次々と飛び出してきて、たまに我が家に遊びにくるじぃじ（実父）は息子の発言にびっくり仰天（笑）。

じぃじは「孫は天才か！ 末はお医者様か！」と野望を抱いたようですが、「いやいや、アニメからなのよ」とネタばらし。そう、親の私が何か教えたわけじゃない、ドリルをやらせたわけでもない。息子はただ楽しくアニメを見ていただけ。息子の「好き」や「楽しい」があっただけなんですよね。それだけなのに、息子は勝手に学び始めたのです。じぃじに説明しながら、改めてすごいことだと実感しました。

そして今、もうひとつ息子の「超大好き」なもの……「仮面ライダー」から新たな「知りたいスイッチ」「学びスイッチ」が生まれています。今回は、そんな子どもの「大好きなもの」と「学び」についてのエピソードをお届けししたいと思います。

何も考えずに戦隊モノデビューをした我が家

「子どもが戦隊モノにハマりはじめる時期」ってありますよね。我が家は3歳になったばかりの頃でした。SNSのコメントやママ友の会話などから推測すると、子どもの戦隊モノ導入に悩んでいる方も多いようです。

「レゴとかトーマスとか好きになってほしいと思ったけど、結局戦隊モノ以外見向きもしなくなった」「戦隊モノを好きになると四六時中戦って、それにつき合う親は大変だと聞くし……」「戦えばいい、強ければいいという考え方にならないか、ちょっと不安……」とさまざまな声があります。

我が家はというと、「深く考えずに仮面ライダーと息子を出会わせてしまった」派です。日曜朝、テレビをつけたら仮面ライダーをやっていて、「まあ、いいか」という程度の認識で観ていたら、息子は瞬く間にハマりました。

仮面ライダーと出会ってからの息子は、とても幸せそうで、ライダーごっこをしている姿も楽しそうなのですが、やはり多くの家庭で浮上している「家で戦いごっこが永遠に続く」日々が始まりました。そして、おもちゃ売り場で仮面ライダーグッズがほしくて地蔵化する息子の姿を見るたび、「なんとなく出会わせてしまったけど、これでよかったのだろうか……」と後悔がよぎりました。

だって、仮面ライダーのベルトに一体いくら使ったのか……。戦隊モノはアイテム数が多く、ベルトだけでも複数あって、最新機能がついたものだと信じられないほど高いのです。そして、歴史が長い仮面ライダーの場合、過去のアイテムもほしくなる……。「それは買いません！」と説得するのに大きな労力を時間を必要とし、戦隊モノは親にとっても終わらない戦いのはじまりでもあるのです。

ですが、そんな「仮面ライダーへの後悔」に変化が生まれてきたのです。

仮面ライダーから広がった「学びの世界」

息子の仮面ライダー愛は広がりを見せ、今のライダーだけでなく、昔の仮面ライダーにまで遡り始めました。仮面ライダー図鑑を買って、過去のお気に入りのエピソードを配信コンテンツで観るのですが、その中でダントツにハマったのは『仮面ライダーゴースト』（2015年10月〜2016年9月放映）です。この作品の中には、歴史上の偉人の名前がたくさん出てきます。エジソン、坂本龍馬、ベートーヴェン、ニュートン、一休さん……、仮面ライダーゴーストは、偉人の力を借りて戦うヒーローなのです。

そして、息子は仮面ライダーだけでなく、登場する歴史上の人物に関心を寄せるようになったのです。「ママ、エジソンって、何した人？」「坂本龍馬は強いの？」「一休さんって、何がすごいの？」と仮面ライダーゴーストを観終わった後、質問攻めです。最近、落ち着いていた「なぜなぜ期」が再来。こちらも歴史上の人物の逸話だと正しく答えなくてはならないので、試しに子ども向けの伝記絵本を買ってみることにしました。すると、これがまた大ヒット！ 今では寝る前に「今日はエジソンの話、読んで」「坂本龍馬のお話がいい！」とせがまれ、私も息子と一緒に改めて偉人の歴史を学ぶ日々が続いています。

一休さんの話を読めば「ボクも、"はしをわたるべからず"って書いてある橋の真ん中を歩きたい！」と目を輝かせ、坂本龍馬の話を読めば「“ココロザシナカバ”で死んじゃったんだね……」と遠い目をする。エジソンの話では、「そんな昔に電気を作ったんだよね！ すごいなぁ！」と興奮する。4歳の子どもが、しかも戦隊モノから歴史の話に興味を持つなんて、想像もしていませんでした。

さらに、仮面ライダーカードに書いてある数字にも興味を持ちました。「このライダーの戦闘力は4800で、こっちは4600だから、こっちの方が強いね！」4桁の数字を覚えて、数字の大小を比べるチカラも自然と身についていました。子どもの記憶力・吸収力って本当にすごい……。気づけば、簡単な一桁の足し算引き算も自然とできるようになっていたのです。私は子どもの頃から勉強がとても嫌いだったので、息子が楽しみながら色々と覚えていく姿には本当に驚きました。

伝記絵本も、足し算引き算も、私が「勉強を教えよう！」という姿勢で意気込んでいたら、息子はこれほど興味を持たなかったと思うのです。親からの「教育的意図」の発信ではなく、息子が好きなことの中から疑問や知りたいを見つけたということが大事だったのだなと。「坂本龍馬ってどんな人？」という問いかけに、「一緒に本を読んでみようか」と返すだけだったことで、息子は勝手に興味を広げ、勝手に好きになって、学びを広げていったのだと感じました。

最近は、『仮面ライダーゴースト』に登場した偉人から他の歴史上の人物にまで興味を広げています「織田信長って、ママ知ってる？」「ナポレオンって誰？」と図鑑をみながら、次々と新しい名前を発見しては質問してくるようになりました。好奇心は、どこまでも広がっていくようです。

最初は「何も考えずに仮面ライダーを見せてしまったかな」と少し後悔していましたが、今では「仮面ライダー、ありがとう！」という気持ちでいっぱいです。きっと戦隊モノを作っている方々も色々考えて、子どもの想像力や好奇心が伸びるように考えてくださっているのかもしれません。

親も真剣に「子どもの楽しい」に向き合ってみる

子育てをしていると、「これは教育に良いか悪いか」という物差しだけで考えすぎてしまいがちです。「テレビばかり見せないほうがいい」「ゲームは制限した方がいい」「キャラクターものは……」などなど。でも、今回の出来事で感じたのは、子どもが何かに夢中になること自体、そこからさまざまなを事柄を学び取っているのだと感じました。無理やり子どもが興味がないことを学ばせるよりも、子どもの「好き」に寄り添って、その興味の種を大切に育てることに着目してみようと思いました。

そして、できれば親も一緒に楽しんでしまうこと。息子が「ママ、このライダーとこのライダー、どっちが強い？」と聞いてくるとき、いい加減に答えずに一緒に考える。「坂本龍馬ってどんな人だったの？」と聞かれたら、一緒に絵本や歴史の図鑑を開いて、「新しい時代を作るために動いた人みたいだね、もっと調べてみようか！」と一緒に盛り上がる。小さなことですが、そんなことが大事なのかもという気づきがありました。

我が家ではたまたま仮面ライダーでしたが、それがポケモンでも、電車でも、恐竜でも、プリンセスでも、ジブリでも、ディズニーでも何でも、広がる学びはあるのだと思います。息子が寝る前に「ママ、明日は誰の話を読む？」と聞いてくるようになりました。その問いかけを聞くたびに、「何が繋がるかわからないなあ。子どもの可能性ってすごいなぁ〜。私自身もこの感覚を楽しまなくては」という感覚になります。子育てって、大変なことももちろん多いけれど、こういった発見もある。「子育てっておもしろい！」と感じることも忘れないでいたいと思います。ワッショイ！

4歳児の要求を瞬時に解決…保育園の「保育体験」で知った保育士の「神業」