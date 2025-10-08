【大人気連載プレイバック】#35

【続きを読む】故・野村監督が仕掛けた打倒巨人の奇襲作戦に身内のボクまで騙された

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの故・野村克也氏について綴られた、元ヤクルト・ギャオス内藤氏による「ギャーギャー言わせていただきます」（第2回=2011年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■元ヤクルト・ギャオス内藤氏による「ギャーギャー言わせていただきます」（第2回=2011年）

「この中で、ミーティングをやると眠くなるヤツがおるみたいや。なあ、内藤！」

90年春の米ユマ・キャンプ。野村さん（克也=評論家）の1回目のミーティングでボクは、いきなりカミナリを落とされてしまいました。

キャンプ直前、テレビ局のインタビューを受けたボクは、「ミーティング？ 眠くなったらどうしよう」って何げなく言っちゃったんです。その番組を野村さんがたまたま見ていたというのです。

これは後になって知ったのですが、野村さんは監督になるにあたり、選手のことをチェックするため、よくテレビを見ていたそうです。当時、ヤクルトの選手はボクをはじめ、オフともなると、テレビに出まくっていました。運動会だったり、歌合戦だったり。わんこそばの大食い大会なんていうのもありました。ボクは優勝、優勝でオイシイ思いをさせていただきました！

それはさておき……。野村さんの「初カミナリ」は、選手の間でも印象に残っているみたいです。先輩の広沢さん（克実=評論家）、池山さん（隆寛=ヤクルトコーチ）と会うと今も「一番最初に怒られたのはおまえだよな」と言われます。

ただこのお2人も、同じ日に野村さんに怒られそうになったんです。テレビで「3割、30本打ちます」って言ってたのを聞いた野村さん、「ウチには3割、30本の打者はいらんのや」とみんなの前でハッキリ言いましたからね。ただ、「なあ、広沢、池山！」とは付け加えませんでした。「何でオレだけ？」って悔しかったなあ……。

さて、ミーティングはどうだったかといいますと、眠くなるどころか、ボクにとって本当に勉強になりました。

「おまえたちに財産をやる。『耳順』（の意識）を持ってミーティングに出てこい」

1回目のミーティングで野村さんは、ホワイトボードに、「耳順」（「論語」の「六十にして耳順う」から）と書き、選手にこう言いました。1回1時間。内容は野村さんが自身の著書で書かれているように、人生論、組織論、野球の技術論など多岐にわたりました。

当時の野村さんは講演会をやれば、1回のギャラがウン百万円ともいわれていました。最初の頃は時計を見ながら、「10分だったら、いくらだ？」なんてふざけたことを考えながら聞いていましたが、野村さんがホワイトボードに書いたことを僕らはひたすらノートに写します。

「学校の授業みたいなもんだ」

そう思いながらひたすら勉強しました。でも、すぐに全ては吸収できなかったのも事実です。ある日の試合前、野村さんから“奇襲作戦”を受けるとは、思いもしませんでした。（つづく）

◇ ◇ ◇

当企画「大人気連載プレイバック」では、次回も引き続きギャオス内藤氏による「ギャーギャー言わせていただきます」を掲載。すでに日刊ゲンダイの公式HPで公開中。プロ野球ファンは要チェックだ。