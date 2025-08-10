両チーム合わせて４選手が木製バットを使う。近年の高校野球で、そんな試合を初めて見た。８月８日、甲子園球場での花巻東（岩手）対智辯和歌山（和歌山）の１回戦。花巻東、智辯和歌山ともに２選手ずつ、木製バットを使用して出場したのだ。ただし、用途は両チームで180度異なっていた。花巻東は４番・古城大翔（２年）、５番・赤間史弥（２年）が木製バットを携えて打席に入った。古城は身長180センチ、体重94キロ。赤間は