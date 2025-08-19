GG佐藤氏が「Full-Count LABー探求のカケラー」で野村克也さんを語った西武などで活躍したGG佐藤（本名・佐藤隆彦）氏は、2008年に北京五輪で2つの落球を含む3失策を犯し、「世紀の落球」として日本のメダル逃しの戦犯扱いされた。バッシングに心を痛め、“十字架”を背負い続けていた同氏がこの件を笑顔で語れるようになったのは、ほんの数年前。心の師と仰ぐ野村克也さん（2020年2月に死去）との最後の言葉がきっかけだった。