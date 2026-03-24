ヤクルトなどで21年間プレー…野口寿浩氏が教える「2-0」の配球論打者有利とされるカウント「2-0」（2ボール・ノーストライク）。ストライクを取りにいくバッテリーに対し、強打者が快音を響かせる場面も少なくない。しかし、ヤクルトなどで21年間にわたり捕手として活躍した野口寿浩さんは「意外と打者に油断があるんです」と分析する。ヤクルト時代の名将・野村克也監督からID野球を叩き込まれた名捕手が、ピンチをチャンスに