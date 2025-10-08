10月6日、Aぇ! groupの草間リチャード敬太（29）が警視庁三田署から釈放された。草間は4日に公然わいせつの疑いで逮捕されていた。

草間は4日の午前5時半ごろ、新宿区のビルの出入り口付近で下半身を露出。目撃した男性の通報により発覚して逮捕された。事件当時、草間は酒に酔っていたとも報じられている。

「所属事務所であるSTARTO ENTERTAINMENTは同日中に謝罪文を発表し、草間さんの活動休止を報告。Aぇ! groupのレギュラーラジオ番組『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（MBSラジオ）は草間さん以外の4人で継続されるとのことですが、レギュラー番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（MBSテレビ）は当面の間は放送休止となるなど、余波が広がっています。今月3日には初の全国放送の冠番組『Aぇ! groupgroupのQ＆Aぇ!』が始まったばかりでしたが、次回からどうなることやら……」（スポーツ紙記者）

グループ活動にも暗雲が立ち込めているが、実はこのグループの存在こそが草間を悩ませていた一因でもあったようだ。

「’24年5月にCDデビューした5人組のAぇ! groupですが、草間さんはグループ内での立ち位置に悩んでいた節があります。俳優としての評価の高いメンバーや、歌や楽器が得意なメンバー、バラエティが得意なメンバーと個性豊かな面々に囲まれていたためか、草間さんは自信を持てずにいたようです。Aぇ! group全員そろってのインタビューやVTR撮影で、草間さんだけが一言も発さないということがあったほどです。仕事に真面目に取り組む姿勢は随一でしたが、いまひとつ弾けきれない感じがありましたね」（芸能関係者）

制作関係者も言う。

「グループでバラエティの仕事をする際は、草間さんがちょっとしたことに大げさにキレる”キレ芸“を披露することがよくありました。また、わかりやすいウソをついてウケを狙う”ウソつきキャラ“を演じてみせることも。ほかのメンバーに埋もれないために自身のキャラクターを模索していたのかもしれませんが、草間さんは本来は繊細な性格です。仕事が増えるほどに自身の方向性に悩んでいたようで、それを発散する方法が酒だったといいます。最近は酒量が増えていたとの報道も出ているので、かなり苦しんでいたのかもしれません。

ただ周囲から見れば、高い歌唱力を持つ草間さんはグループのパフォーマンスの屋台骨。ジュニア時代はダンスが苦手だったといいますが、一人で黙々と練習を重ねた結果、広く評価されるほどの技術を身につけました。十分な魅力を持っているので、そこまで卑屈になる必要はないと思うのですが……」

こうした苦悩が今回の事件に繋がってしまったのか――。