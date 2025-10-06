¡Öµ´ÌÇ¡×¤Î±Æ¶Á¡© ¥Þ¥ó¥¬³¦¤ÇÂçÀµ¥Ö¡¼¥à¡¢¤Ê¤¼¤«¡È²ÇÆþ¤ê¡É¤¬¿Íµ¤¡ÄÇØ·Ê¤Ë¸½Âå½÷À¤ÎÈè¤ì¤â
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬ÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯³¦·¨¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Þ¤¿¤ÏÂçÀµÉ÷¤Î»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Èµ´ÌÇ¡É¤Î±Æ¶Á¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬½÷À¸þ¤±¥³¥ß¥Ã¥¯¡£·ëº§¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡¢ºÇ¶á¤Î¡ÈÂçÀµ¥Ö¡¼¥à¡É¤ÎÆÃÄ§¤À¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¡ÈÈè¤ì¡É¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡©
¡¡ÂçÀµ»þÂå¤¬ÉñÂæ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Î¸µÁÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¤â·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡Ù¡Ê1975-1977Ç¯¡Ë¤À¤í¤¦¤«¡£2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤â¡Ø¥í¡¼¥¼¥ó¥á¥¤¥Ç¥ó¡ÊÂçÀµÊÔ¡Ë¡Ù¤ä¡Ø²Ú¤È½¤Íå¡Ù¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬¤Ï²áµî¤Ë¤âÊ£¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡§»ù¶ÌÀ¡»Ò¡Ë
