アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「初回デートの支払い」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】「割り勘はなし」女性の答えた“理由”とは…？（図解：4枚）割り勘は「あり」が多数派調査は4月6日、成人女性100人を対象に、インターネットリサーチで実施。まず、「初回デートで『割り勘』はありですか？」と質問すると、「あり」