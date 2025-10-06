¡ÔÁ°¶¶»ÔÄ¹¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¥é¥Ö¥Û¡Õ¥Ù¥Ã¥ÉÏÆ¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¥½¥Õ¥¡¡¢ºÂ¤ë¤È¹ø¤È¹ø¤¬Ì©Ãå¡Ä¡Ö¤É¤³¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃåÀÊ¤·¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤«¡×µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ë¡ÈÉô²°¤Î¹½Â¤¡É
¡¡9·î24Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢»Ô´´Éô¤Ç¤¢¤ë´ûº§ÃËÀX»á¤È10²ó°Ê¾å¤Î"¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÄÌ¤¤"¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆâÁõ¡£²£ÊÂ¤Ó¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«¥¹¥Ú¡¼¥¹ÉÔÂ¤«
¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ç¤ÎÂè°ìÊó¸å¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÏ¢ÆüÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¡Ö»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤é»ÔÄ¹¼¼¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä»ÔÄ¹¤Ê¤é"¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬ÃË½÷´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤"¤È¤ÎÊÛÌÀ¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¡×¤È¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»°ÊÍè¡¢ÂÐ³°Åª¤Ê¸øÌ³¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï10·î2Æü¡¢»ÔµÄ¤¿¤Á¤Ë2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÈó¸ø³«¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀâÌÀ²ñ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»ÔÄ¹¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤´°Õ¸«¡¢¸·¤·¤¤À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡Â³Åê¤Î°Õ»Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ÔÄ¹¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯»ÑÀª¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢²ñ¸«¤Ç¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿"10²ó°Ê¾å¤Î¥é¥Ö¥ÛÄÌ¤¤"¤Î¼ÂÂÖ¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¡£
¡¡¼èºàÈÉ¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤¬¸øÍÑ¼Ö¤ò¹ß¼Ö¸å¡¢¼þ°Ï¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤éX»á¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à»Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àî»ÔÄ¹¼«¿È¡¢Á°½Ò¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÊ¿Æü¤Ï¸øÍÑ¼Ö¤Ç¡¢ÅÚÆü¤Ï¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ç¡×ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤¬ÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°¶¶»ÔÆâ¤Î¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ëÄãÁØ¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡£Éô²°¤´¤È¤ËÀìÍÑ¥¬¥ì¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿¸å¤Ï¿ôÊâ¤ÇÉô²°¤Î¥É¥¢¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤ë¡£
¡¡¹ß¼Ö»þ¤Ë¤ÏX»á¤¬¼þ°Ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¸åÉôºÂÀÊ¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢Ë¹»Ò¤ä¥á¥¬¥Í¤òÃåÍÑ¤·¤¿»ÔÄ¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÍÌÜ¤òÇ¦¤Ö2¿Í¤Ï¡ÖÁêÃÌ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ï¤É¤ó¤ÊÉô²°¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¼èºàÈÉ¤Ï2¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö203¹æ¼¼¡×¤ÈÆ±¤¸ÆâÁõ¤ÎÉô²°¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡1³¬¥¬¥ì¡¼¥¸ÏÆ¤Î¥É¥¢¤òÆþ¤ë¤È¤¹¤°¤Ë³¬ÃÊ¤¬¤¢¤ê¡¢2³¬¤Îµï¼¼¤ËÂ³¤¯¡£10¾ö¤Û¤É¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¥Ù¥Ã¥É¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥ÉÏÆ¤Ë¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¥½¥Õ¥¡¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ2¿Í¤¬²£ÊÂ¤Ó¤ËºÂ¤ë¤È¹ø¤È¹ø¤¬Ì©Ãå¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÉý¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¤ÏÊÉ¤Ç¼×¤é¤ì¤¿"ÏªÅ·É÷Ï¤"¤¬¤¢¤ê¡¢ÍáÁåÏÆ¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Ø»Ò¤¬1µÓ¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¼¼Æâ¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤ÏµÓ¤¬Ä¹¤¤¤¬¡¢°Ø»Ò¤Ï1µÓ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢¤³¤Î¥é¥Ö¥Û¤Ç·ÈÂÓ¤Î½¼ÅÅ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÀßÈ÷Åª¤Ë¤Ï¸Å¤¤¡¢Ï·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¤è¡×
ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿"·è°Õ"
¡¡»ÔÄ¹¼«¿È¡¢²ñ¸«¤Ç¡Ö¿©»ö¤ò»ý¤Á¹þ¤ß3»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ç»Å»ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢2¿Í¤Ï¤É¤³¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë"ÃåÀÊ"¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Á°¶¶»ÔÌò½ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤Ç»ÔÄ¹¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÈë½ñ²Ý¡Ë¤È¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¸å¡¢»ÔÀ¯¤Ïº®Íð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î26Æü¤ÎµÄ²ñÊÄ²ñ¸å¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿1²óÌÜ¤ÎÈó¸ø³«¤ÎÀâÌÀ¤Î¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ÔµÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ç¤¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Øº£¸å¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ù±ç¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃÏ¸µ¤Î¼ã¼ê·Ð±Ä¼Ô¤Î²ñ¤Ë¤â¡¢Èà½÷¤«¤éÊ¸½ñ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤è¤ê°ìÁØÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤Èº£¸å¤Ë¸þ¤±°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢9·îËö¤Þ¤Ç¤Ë»ÔÌò½ê¤Ë¤Ï4000·ï¤â¤Î"¶ì¾ð"¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¿ÊÂà¤òÌä¤¦À¼¤ÏÂç¤¤¤¡£º£¸å¤â¤½¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
※週刊ポスト2025年10月17・24日号
