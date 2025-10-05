¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¥¿¥Ð¥³¡×¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤Ë¾×·â¡ÄSEKAI NO OWARI¡¦Fukase¤Ë¶áÇ¯²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¤·¤°¤µ¡É¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È
¡¡10·î4Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦SEKAI NO OWARI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎFukase¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºßSEKAI NO OWARI¤Ï¡¢¡ØASIA TOUR 2025¡ÖPhoenix¡×¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¡£9·î20Æü¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÂæËÌ¤ä¹á¹Á¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢6ÅÔ»Ô¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Fukase¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÏ¢Åê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Fukase¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¿©»ö¤ä¡¢³¹Ãæ¤ò»¶ºö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈà¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤¡¢Æ¬¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥À¥Ê¡¢¼ó¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥º¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤ò´¬¤¤¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢Fukase¤µ¤ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤«¤é½Ð¤ëÏÓ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¥Á¥é¸«¤¨¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Èà¤¬¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦»ÅÁð¤ò»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Ê£¿ôËç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤È¤Ï¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿Fukase¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â°¢Á³¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊX¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Î¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¿¼À¥¤¯¤ó¡Ä»æ¥¿¥Ð¥³¡Ä¡©¡Õ
¡Ô¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¤ë¿ÍÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËFukase ¤À¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡Õ
¡Ô¤Í¤¨¥»¥«¥ª¥ï¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¸«Ä¾¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¥¿¥Ð¥³¤Ë²ÐÉÕ¤±¤Æ¤ë¿¼À¥¤¯¤ó¾Â¤¹¤®¤ë½õ¤±¤Æ¡Õ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥¬¥é¤Î°¤¤¡ÉFukase¤Î¶á±Æ¡£°Õ³°À¤òÅÇÏª¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤³ºÇ¶áFukase¤Î¡È¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¤·¤°¤µ¡É¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ÎÂè°ìÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Øàèàá¡¿¿Þ´Õ¡Ù¤¬È¯Çä¡£¤½¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Fukase¤µ¤ó¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÒ¼ê¤Ë¤Ï¥¿¥Ð¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤â¤½¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Fukase¤Î²ÎÀ¼¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ä¡¢³Ú¶Ê¤È´¶¾ð¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¶Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿Æ±¥Ð¥ó¥É¡£¥¿¥Ð¥³¤ä¥¿¥È¥¥¡¼»Ñ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØSEKAI NO OWARI¡Ù¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤Æ°ÊÍè6²ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¡ØHabit¡Ù¤¬Âè64²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ØYOASOBI¡Ù¤¬¥¿¥È¥¥¡¼»Ñ¤òÈäÏª¸å¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ËÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î²á·ã¤µ¤¬·É±ó¤µ¤ì¤¿¤È»×¤·¤Îã¤â¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÈà¤é¤â¡¢ÆüËÜ°Ê¾å¤ËÀ¤³¦¤Ø¤Î²»³Ú³èÆ°¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊý¸þÀ¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£