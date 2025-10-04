¥Ý¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ñ¥«¥Ã¡ª¤·¤«¤â¥Þ¥ÁÉÕ¤¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ä¤ª²Û»Ò¤ÎÊñ¤ß»æ¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥´¥ß¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ë¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
HIGHMOUNT¡Ê¥Ï¥¤¥Þ¥¦¥ó¥È¡Ë¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥Á¡×¡Ê2200±ß¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³ÈÄ¥À¤òÈ÷¤¨¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Æü¾ï¤«¤éÅÐ»³¡¦¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¡È¥´¥ß¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥ÁÉÕ¤¤À¤«¤é³ÈÄ¥¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°µ½Ì¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¹¥ê¥à¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡£ÄÌ¾ï»þ¤Ï¸ü¤µÌó1cm¤ÈÇö¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò³«¤¯¤À¤±¤Ç¥Þ¥ÁÉý¤¬Ìó4.5cm¤Ë³ÈÄ¥²ÄÇ½¡£ÍÆÎÌ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥´¥ß¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥ß¤ÎÎÌ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°µ½Ì¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î¼ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÇº¤ß¤ò¤¦¤Þ¤¯²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢£ÊÒ¼ê¤Ç¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤±¤é¤ì¤ëÊØÍø¤µ
¥Ð¥Í¸ý¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¾Â¦¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë³«ÊÄ²ÄÇ½¡£ÊÒ¼ê¤Ç¥µ¥Ã¤È°·¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»³Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°Ãæ¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ç¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ËÄß¤ê²¼¤²¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥¶¥Ã¥¯¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤âÊØÍø¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¥Á¥§¥¢¤ä¥Ä¡¼¥ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¤½¤Î¾ì¤Ç¤´¤ß¼Î¤ÆOK¡£
¢£¥Í¥ª¥×¥ì¡¼¥óÁÇºà¤Ç¥¿¥Õ¤Ë»È¤¨¤ë
ÁÇºà¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Í¥ª¥×¥ì¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£¿å¤Ë¶¯¤¯¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£±ø¤ì¤¿¤é´Ý¤Ã¤ÈÀö¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¿½ÌÀ¤ÈÂÑµ×À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÄÌ¶Ð¤äÎ¹¹Ô¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È»È¤¤¾¡¼ê
ºÙÉô¤Î»Å¾å¤²¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¦¤Ï¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°»Å¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¶·é´¶¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ï360ÅÙ²óÅ¾¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ù¥ë¥È¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¹¥¤ß¤Î¾ì½ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§Å¸³«¡£
¥´¥ß¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥Á¡×¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢½Õ¤ä½©¤Î²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¤â1¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
