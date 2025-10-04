Cocomi¡¢Êì¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¡ÈÀ¸½Õ´¬¤Åê¹Æ¡É¤ËÈ¿±þ¤â¡Ö¸ý°¤¤¤Ê¡×¡ÈÉÊ¤Ê¤¤¡É¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ËÊÂ¤Ö¿Éíå¥³¥á¥ó¥È
¡¡10·î2Æü¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¼êºî¤êÀ¸½Õ´¬¤¤òÈäÏª¡£Ä¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎCocomi¤¬¤³¤ì¤Ë¡Ô»ä¤Î±Â¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCocomi¤¬¶»¸µ¥¬¥Ã¥Ä¥ê¶¯Ä´¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
Cocomi¤Î¡ÖÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡×¸ÀÍÕ¸¯¤¤
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹©Æ£¤Ï¡ÔÀ¸½Õ´¬¤!¡¡´¬¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤±ÄÏ¤á¤Ð´ÊÃ±¡£Ãæ¿È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡Õ¤È¤¤¤¦Åê¹ÆÊ¸¤òÅº¤¨¡¢À¸½Õ´¬¤¤òºî¤ë¹©Äø¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÖÆ°²è¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ê¸µ¤À¤±¤¬±Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¹ï¤ó¤À¥Ë¥ó¥¸¥ó¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Î¥Á¥¥ó¤ò¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ß¡¢¼êºÝ¤è¤¯´¬¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿À¸½Õ´¬¤¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤Þ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥ì¤Îºî¤êÊý¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ì¤Ï¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤È¤ª¿Ý¡¢Âë¤ÎÄÞ¡¢¥ª¥ê¥´Åü¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹©Æ£¤ÎÅê¹Æ¤ËCocomi¤¬È¿±þ¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤«¤é¡Ô»ä¤Î±Â¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç800·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í!¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¹©Æ£¤ÎÅê¹ÆÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï2.3Ëü·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í!¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎCocomi¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ô¸ý°¤¤¤Ê!¡Õ
¡ÔËÜÅö¤ËÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¡Ö±Â¡×¤ÏÊ¸¾Ï¤Ë¤»¤º¤Ë²ÈÄíÆâ¤Î²ñÏÃ¤Ç¤µ¤ì¤ë¤ËÎ±¤á¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï?¡Õ
¡Ô¤½¤ì¤è¤ê²¿¤è¤ê¡Ö±Â¡×¤Ã¤Æ!!¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤´ÈÓ¤ò±Â?!¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÎÁÍý¤ò²¼¤Ë¸«¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¼«¿È¤òÈÜ²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É½¸½¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹©Æ£¤ÎÀ¸½Õ´¬¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÁÍý»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¶ñºà¤¬¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥Á¥¥ó¤À¤±¤È¤¤¤¦¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ä¤·¤µ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸½Õ´¬¤¤Î¥¿¥ì¤âËÜÍè¤Ï¾ßÌý¥À¥ì¤«¤é¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¡¢¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¡¢¥´¥Þ¥À¥ì¤Ê¤ÉÁªÂò»è¤ÏËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥ì¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Çí¤¬¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¥é¥Ã¥×¤è¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ë´¬¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç´¬¤¯¤ÈÀ¸½Õ´¬¤¼«ÂÎ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸úÎ¨¤Î¤è¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢SNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ëÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤Ï¹©É×¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡Cocomi¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼¡½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤ÎKoki,¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤ÆËè²óÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£Àè¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤È¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¡£Koki,¤µ¤ó¤ÏÁ°ÊÔ¤¬3·î¡¢¸åÊÔ¤¬5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê³èÆ°¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¹©Æ£¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÉã¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦W¤Ç¤Î¡È¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¸ÀÆ°°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Êì¤Î¼êÎÁÍý¤ò¡È±Â¡É¤È¸Æ¤ó¤Àº£²ó¤ÎÁûÆ°¡£¿Æ»Ò¤Îµ¤¼è¤é¤Ê¤¤´Ø·¸À¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£