「とんねるず」の木梨憲武（63）が3日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優とのドラマ共演オフショットを披露した。

「番組宣伝大賞！」と書き出すと、自身と女優の奈緒がドラマの衣装姿で仲良く自撮りをするショットをアップ。

「全日本ドラマ協会選手権推薦作品！いよいよ放送。ドラマ、春になったら監督、松本ちゃん！流れで、がらまして頂きました！全日本WOWOWドラマ最優秀賞、決勝、塀の中の美容室、明日10月3日 23時！」と奈緒主演のドラマ「塀の中の美容室」の最終話に出演しているとアピール。

「私の役は親でわなく、普通のおじさん！です。おじさん光石研も出演！奈緒ちゃんドラマスペシャル、ごゆっくりご覧くださいませ〜！！出番が多くて、まいりました作品す！」と記した。

木梨と奈緒は昨年フジテレビ系で放送されたドラマ「春になったら」で親子役でW主演を務めており、放送終了後も交流があることを明かしていた。

木梨の投稿に、フォロワーからは「大好きなみなさん〜」「お父さん、甦った」「もうすっかり、親子ですね いいですよ〜」「のりさん最高潮」「本当にノリさんと奈緒さん親子みたいだな。」「春になったらの続編希望します！！」といった反響が寄せられている。