《とんねるずの大きい方から小さい方にメール入りました！！『来年、最後の？ライブやるんでスケジュールよろしく！！』と。》1月27日、とんねるずの木梨憲武がInstagramを更新。2025年4月に食道がんと咽頭がんを公表した相方・石橋貴明から連絡があったことを報告し、石橋がライブ実現に向けて意欲的であることを明かした。「木梨さんは、冒頭の一文に続けて《オっトっトっトっ！！武道館からの・・・ラスト？ライブだ〜！！い