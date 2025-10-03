ヤクルトの内野手、村上宗隆はポスティングシステムを利用してMLBに挑戦する意向を表明している。村上は昨年12月に右肘のクリーニング手術を受け、今年2月のキャンプは大事を取って2軍でのスタートとなった。ところが3月に上半身を痛めてしまい、開幕も2軍で迎えた。（全2回の第1回）

4月に1軍復帰を果たしたが、痛みが再発しリハビリに3カ月を費やした。そして7月に満を持した形で1軍の打席に立つとホームランを量産する。

9月30日現在、52試合に出場してホームランは21本。打率は2割6分4厘、長打率は6割5分2厘、出塁率は3割7分0厘という素晴らしい成績を記録している。

意中の球団はどこか

9月30日の対DeNA戦にはダイヤモンドバックス、カージナルスなど4球団のMLBスカウトが試合を視察に訪れていたが、村上は彼らの目の前で決勝の21号2ランを放った。

これで通算ホームラン数が245本となり、史上最年少250号が目前となっている。ちなみに現在の記録保持者は王貞治氏で26歳2カ月の時に記録した。村上は2000年2月2日生まれの25歳だ。

やはりNPBでは傑出した打者であることを改めて証明したわけだが、となるとMLBでもホームランを量産できるのか関心が集まるのは必然だろう。Xを見ると「活躍する」派と「通用しない」派が論争状態にあるのが分かる。

MLB研究家の友成那智氏は「村上選手のメジャー挑戦は心配というファンは要するに、『筒香嘉智選手の二の舞になってしまうのではないか』と不安視しているのでしょう」と言う。

守備が難しい自然芝

「MLBの球団側が村上選手に期待しているのは、打率2割台後半、ホームラン30本というところでしょう。そして1年目の成績が振るわないことも折り込み済みのはずです。日本人打者は最初のシーズン、動く球に苦しめられます。松井秀喜さん、福留孝介さん、鈴木誠也選手も同じ道を通りました。2年目で動く球に対処できるようになり、成績を伸ばしていくわけで、村上選手もそうなる可能性が高いと考えられます」（友成氏）

つまり友成氏は村上の打撃は2年目からは何の心配もないと予測する。一方、不安なのは守備だ。

「9月30日現在のデータですが、三塁を守る村上選手の守備率は9割5分1厘と決して良い数字ではありません。派手なエラーや悪送球をすることは少なくとも、敏捷性に欠けるので守備範囲が狭い傾向があります。そして注目したいのが日米の球場の違いです。日本の野球場で内野は人工芝が多く、甲子園は土です。内野が天然芝なのはマツダスタジアムや楽天モバイルパークなどに限られています。一方、アメリカの野球場は、基本的に内野は天然芝です。これが守備に大きな影響を与えます」

「3番ファースト村上」

NPBでは守備の名手と絶賛された松井稼頭央氏でもMLBではエラーが目立った。天然芝はイレギュラーが多く、ファン優先の観客席は日本より低い位置にあるため球を見失ってしまうのだ。

「似たことが村上選手にも起きる可能性があります。天然芝のボールは人工芝より勢いを失いますから、より俊敏性が必要になるわけです。ところが村上選手はNPBでも俊敏性に劣りますので、MLBの球場では守備範囲がさらに狭くなってしまう懸念が生じます。村上選手の年齢や打撃成績ではDHも解決策にはなり得ません。となると一塁手へのコンバートが検討されるのではないでしょうか」（同・友成氏）

とは言え今のところ、村上に強い関心を示しているMLBの球団は「いい三塁手がいない」ところが目立つという。

「現時点で最も意欲を見せているのがメッツです。8月12日には編成本部長がわざわざ来日して神宮球場での対DeNA戦を視察しました。この試合で村上選手は何とサヨナラ2ランを放ち、アメリカのメディアも報道する騒ぎになりました。メッツはいわゆる金持ち球団ですし、実は三塁手だけでなく一塁手も空く予定です。今季は打率2割7分2厘、ホームラン38本を打ったピート・アロンゾ一塁手がFAで他球団に移籍するのは確実だと見られています。メッツを本命とするなら、いい三塁手のいないカブスが対抗、そして大穴がドジャースという感じでしょうか」（同・友成氏）

早くも巨額契約の報道

アメリカメディアは早くも契約内容を予測する報道を始めており、複数年契約で1億ドル（約147億円）とも取り沙汰されているという。村上選手の場合はポスティングシステムのため高額契約になるほどヤクルトの“取り分”も増えることになる。

