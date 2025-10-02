アジア株大幅高 台湾株と韓国株が史上最高値 米OpenAIと提携で半導体に買い集中 アジア株大幅高 台湾株と韓国株が史上最高値 米OpenAIと提携で半導体に買い集中

アジア株大幅高 台湾株と韓国株が史上最高値 米OpenAIと提携で半導体に買い集中



東京時間14:01現在

香港ハンセン指数 27284.73（+429.17 +1.60%）

中国上海総合指数 3882.78（休場）

台湾加権指数 26451.01（+468.10 +1.80%）

韓国総合株価指数 3550.78（+94.95 +2.75%）

豪ＡＳＸ２００指数 8962.10（+116.44 +1.32%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80983.31（休場）



アジア株は大幅高、韓国主導で半導体関連に買いが集中。韓国株と台湾株は史上最高値を更新。香港株は4年ぶり高値、豪州株は1カ月ぶり高値をつけている。中国市場は国慶節・中秋節で大型連休入り、9日に再開する。インド市場はガンジー生誕日のため休場。



米OpenAIの大規模AIインフラ構築事業「Stargateプロジェクト」にサムスン電子とSKハイニックスが主要協力会社として参加することになった。韓国市場でSKハイニックスは2000年以来、サムスン電子は2001年以来の高値をつけている。OpenAIのアルトマンCEOは韓国を離れたあと台湾を訪問しTSMCと鴻海精密と会う予定だ。



米政府機関閉鎖の影響は今のところ限定的。格付け会社フィッチは閉鎖は米経済自体への影響は限定的だとして、米国の格付けに当面影響しないと述べた。きのうの米ADP雇用者数が予想外の減少となったことや、政府閉鎖による先行き不透明感からFRBが“保険 ”として10月に利下げを実施するとの見方が強い。ただ、一部では連邦職員の一時休職や経済統計の発表が遅れることでFRBが政策判断できないため、利下げが遅れると予想するアナリストもいる。

