喫煙席に座り、喫煙者に咳払い「タバコ吸っていいんだよね？」｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第39話をごらんください。

つるかめラーメンの店長がぐっとこらえ、一度はやり過ごした問句さんとのトラブル。しかしその後、問句さんは出禁になってしまいます。





次のトラブルは数日後、問句さんが 喫煙 席に座り、隣の 喫煙 者が タバコ に火をつけたところから始まりました。

つるかめラーメンの喫煙席で、タバコに火をつけるお客さん。ごく普通の風景です。





しかしその隣で、何故だか咳払いをする問句さん…。何か言いたいようです。





問句さんは、大げさに咳ばらいをしながら、煙を払っています。問句さんが座っている場所は、喫煙席なのですが。





問句さんの態度に、お客さんも店長に「あそこタバコ吸っていいんだよね？」と確認します。



店長は肯定しながら謝ります。もちろん、店長は悪くないことを、お客さんも知っています。





自ら喫煙席に座りながら、流れてくるタバコの煙を払いのけ、咳払いをする問句さん。



喫煙者のお客さんは、自分が座っている席が喫煙席であることを店長に確認したうえで、問句さんの態度に「何なの？あの人」と疑問を呈します。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





