この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルを通じて公開された動画「【スリムさ最高】やっぱりiPhone 17もPITAKAのケースがいいですね。アラミド繊維の軽量・薄型ケースを紹介します。」で、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏がiPhone17シリーズ用PITAKAケース3モデルを徹底レビューした。戸田氏は自身が購入したiPhone17 Proを例に取り、圧倒的なスリムさと軽さを持つケースの魅力を伝えつつ、各モデルの強みや懸念点についても鋭い指摘を行った。

最初にレビューした「マグイージーケース」について、「17g、もう驚異的な軽さですよね」「スリムで軽いケースを付けてiPhone使いたいという方には、もうベストチョイスに近い」と圧倒的な軽量性を高く評価。「アラミド繊維のデコボコ感、音でもわかると思うんですが、手で触ってもデコボコしてる」と材質の質感も細かく解説した。一方で「こういうところは剥き出しなので、傷がつく可能性はあります」と、デザインと耐久性のバランスについてもリアルな目線を示した。

続いて紹介された「アラミドプロガードケース」では「ガード性能が高い分、若干重くなるが、それでも32gと十分軽い」としつつ、「ボタン部分を全て覆い、より傷がつきにくい」として、日常使いでの実用性を具体的に評価。「手の油はやや目立つが、全体を覆っているので安心して使える」と、ユーザーが気になる使い心地についても言及した。

さらに保護性能を追求した「アラミドウルトラガードケース」は「コーナー部分にアーチコーナークッションを装備し、どんな角度で落としても防御してくれる」「デザインもごついが、持った時の安心感は段違い」と、ハードユーザーにも刺さるポイントを紹介。「値段がやや高いが、その分しっかり守ってくれる」と、費用対効果における納得感も主張した。

最後に戸田氏は全体を振り返り、「僕の点数評価はトータルで75点。PITAKAのケース、僕は一応惜しい」「iPhoneが高価なものだからこそ、ケースも少し予算を割いて満足して使うのが一番」とまとめた。

YouTubeの動画内容

02:00

驚きの軽さ！スリムケースを装着・実感レビュー
04:09

ガード力アップ！アラミドプロガードケースを徹底チェック
08:08

メンバーシップ＆ファンクラブ特典のお知らせ

関連記事

【現時点・最高コスパ】信じられない価格の「CHUWI CoreBook X 7430U」をレビューします。Ryzen 5 7430Uで、なんとOffice付き!!

【現時点・最高コスパ】信じられない価格の「CHUWI CoreBook X 7430U」をレビューします。Ryzen 5 7430Uで、なんとOffice付き!!

 【高性能・超コスパ】高性能＆ライカの高画質カメラを搭載する「Xiaomi 15T Pro」をレビューします。10万円でハイエンドスマホを手に入れましょう！

【高性能・超コスパ】高性能＆ライカの高画質カメラを搭載する「Xiaomi 15T Pro」をレビューします。10万円でハイエンドスマホを手に入れましょう！

 【スゴすぎる！】AIやビジネス、クリエイティブ用途に！　Ryzen AI Max+ 395が脅威の性能。「MINISFORUM MS-S1 MAX」をレビューします。

【スゴすぎる！】AIやビジネス、クリエイティブ用途に！　Ryzen AI Max+ 395が脅威の性能。「MINISFORUM MS-S1 MAX」をレビューします。
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価_icon

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価

YouTube チャンネル登録者数 30.30万人 3199 本の動画
戸田覚　ビジネス書作家　株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
youtube.com/channel/UC-IdN5EFZvzzZGqgul8eXKQ YouTube