【スリムさ最高】やっぱりiPhone 17もPITAKAのケースがいいですね。アラミド繊維の軽量・薄型ケースを紹介します。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルを通じて公開された動画「【スリムさ最高】やっぱりiPhone 17もPITAKAのケースがいいですね。アラミド繊維の軽量・薄型ケースを紹介します。」で、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏がiPhone17シリーズ用PITAKAケース3モデルを徹底レビューした。戸田氏は自身が購入したiPhone17 Proを例に取り、圧倒的なスリムさと軽さを持つケースの魅力を伝えつつ、各モデルの強みや懸念点についても鋭い指摘を行った。
最初にレビューした「マグイージーケース」について、「17g、もう驚異的な軽さですよね」「スリムで軽いケースを付けてiPhone使いたいという方には、もうベストチョイスに近い」と圧倒的な軽量性を高く評価。「アラミド繊維のデコボコ感、音でもわかると思うんですが、手で触ってもデコボコしてる」と材質の質感も細かく解説した。一方で「こういうところは剥き出しなので、傷がつく可能性はあります」と、デザインと耐久性のバランスについてもリアルな目線を示した。
続いて紹介された「アラミドプロガードケース」では「ガード性能が高い分、若干重くなるが、それでも32gと十分軽い」としつつ、「ボタン部分を全て覆い、より傷がつきにくい」として、日常使いでの実用性を具体的に評価。「手の油はやや目立つが、全体を覆っているので安心して使える」と、ユーザーが気になる使い心地についても言及した。
さらに保護性能を追求した「アラミドウルトラガードケース」は「コーナー部分にアーチコーナークッションを装備し、どんな角度で落としても防御してくれる」「デザインもごついが、持った時の安心感は段違い」と、ハードユーザーにも刺さるポイントを紹介。「値段がやや高いが、その分しっかり守ってくれる」と、費用対効果における納得感も主張した。
最後に戸田氏は全体を振り返り、「僕の点数評価はトータルで75点。PITAKAのケース、僕は一応惜しい」「iPhoneが高価なものだからこそ、ケースも少し予算を割いて満足して使うのが一番」とまとめた。
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！