ネコ山「家族パワーで馬力増やせ！」10月ポイ活ルーティン徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
10月のポイ活（ポイント活動）新ルーティンを徹底分析したVlog動画「超重要 10月ポイ活ルーティン 今すぐ攻略開始するでござるﾆﾝﾆﾝ」が、ポイ活系YouTuber・ネコ山さんの公式チャンネルで公開された。動画では、ネコ山さん自ら「家族がいる人ね、家族パワーでさらに馬力増やしてください。僕できるやつは、かーちゃんとサンバリです」と熱く語りながら、今月取りこぼせない注目キャンペーンや具体的な進め方、実際のルーティンプランを細かく解説した。
動画冒頭、「10月はいっぱい得点をもらわなきゃいけないんでね、もうやることいっぱいありますよ。忘れてないっすかね、思い出してくださいね」とファンに呼びかけ。先月と比較し収益が大幅にアップしたとし、「ポイカツ収益予想はね、1か月でね、20万ぐらい上がりました」と、最新の実績も公開。投資にも言及し、「今年の後はね、上がるだけっすよ」と強気に語った。
続いて、クレジットカード積立の即売却テクニックや、証券会社ごとの積立・売却スケジュール、リスクも踏まえた運用法を紹介。「僕は即売りやんなくて、クレカ積み立てされたらね、値が上がるまで待ってるんすよ。クレカの支払いに間に合うように売却する、お金かかんないっすよね。ポイントと値上がり益、両方もらえますよ」と、自身の実践スタイルを明かした。また、「今年ね、結構ね、利益出てます」と収益アップに手応えを見せる一方、「リスクあるんすよね」と注意喚起も加えている。
加えて、みずほ銀行やSBI証券、マネックス証券など各社ごとの最新キャンペーン情報・攻略パターン、注意点も整理。「みずほ銀行の投資信託積立で4万5千円もらえるんすよ」など高額得点案件の仕組みや時期もアドバイス。「チャレンジャー向けだと思うんで、もうちょっとね、待ってくださいね」と上級者向けには慎重な姿勢を示した。
終盤のコメント対応では、山田ネオバンクのポイント付与案件撤廃や、au自分銀行のキャンペーン頻度など、最新仕様へのQ＆Aも。スイカの端末ごとの扱いについて「スイカは複数の端末で共有できないんすよ。1個の端末にしか存在できないんす」と念押しし、「普段のポイカツはそれぞれの端末でそれぞれのスイカにチャージするんすよ」と効果的活用法も伝授している。
動画の締めくくりには、「結構キャンペーン、複数月にわたって攻略するキャンペーン多いんで、忘れてた人思い出してください」と呼びかけ、「みんなが忘れないような、いい紹介の仕方じゃないっすかね」と自らの発信スタイルに自信ものぞかせた。最後に「将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう。今日も見てくれてありがとうございます」とエールを送り、ファンに向けて手厚い情報提供を約束した。
YouTubeの動画内容
