UQ mobile、ウェルカムパッケージ利用で1万5000円相当還元 Amazonで販売中
KDDIは、Amazon.co.jpで「UQ mobile ウェルカムパッケージ」利用時の還元を増額した。通常は最大1万2000円相当のところ、10月12日までは最大1万5000円相当になる。
Amazonで販売中の「UQ mobile ウェルカムパッケージ」（SIM単体）をUQ mobile契約時に利用すると、事務手数料3850円が無料になるほか、通常最大1万2000円相当のau PAY残高が還元される。
10月12日までにウェルカムパッケージのエントリーコードを利用のうえ、他社からの乗り換え（MNP）で「コミコミプランバリュー」を契約し、「増量オプションⅡ」に加入すると、1万5000円（不課税）相当のau PAY残高が還元される。
コミコミプランバリュー
「コミコミプランバリュー」は、毎月35GBのデータ容量と1回10分以内の国内通話かけ放題がセットになったプラン。月額利用料は3828円。電話きほんパック（V）のサービス（お留守番サービスEX、三者通話サービス、迷惑電話撃退サービス、割込通話）を無料で利用できる。余ったデータ残量は翌月に繰り越すことができる。ローソンでの買い物がお得になる「Pontaパス」（月額548円）もプランに含まれる。
増量オプションⅡ
「増量オプションⅡ」は、対象料金プランのデータ容量を増量するオプションサービス。「コミコミプランバリュー」に適用すると、基本データ容量35GB／月に5GBが追加される。通常月額550円のところ、現在実施中の「増量オプションⅡ 無料キャンペーン」適用で、適用月から7カ月間無料となる。受付終了日は未定。
なお、au・povoからの乗り換え（MNP）は利用できない。過去に「UQ mobileオンラインショップ」でau PAY残高が付与されるキャンペーンの適用を受けたことがある場合、本キャンペーンの対象外となることがある。