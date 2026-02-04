au PAYは、KDDIが2019年4月より開始したQR・バーコード決済サービス。
女子SPA！
Mプランは最大2508円、Lプランは3608円まで下がるが1年限定の割引であり
ケータイ Watch
円普通預金に10万円以上入金が条件で、au・UQ mobileユーザーは最大3万円が対象
FRIDAYデジタル
SB系ユーザー向けApple Gift Card10%還元など複数キャンペーンを紹介
livedoor ECHOES
楽天Edyのチャージ上限が月10万円から1万円に引き下げられるなど3大改悪が迫る
大塚HD・KDDI・ハウス食品G・ファーストリテイリングの4社が候補に挙がった
現代ビジネス
7月27日午前10時より交換開始で、対象事業者は計7社へと拡大している
オリコンニュース
2026年8月1日より上限が従来の10万円から1万円へ引き下げられるという
ファイナンシャルフィールド
クレカ払いは損で楽天ペイ等へ多段チャージし還元率を高めるという
「au PAY」はau PAYカードを紐づけていてもチャージした残高から支払う
現状では1年なり2年なりの期間拘束も基本的にはできないため
BCN＋R