この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『美容師オーナーにインタビュー』と題した動画で、美容室「アッセンブルビューティー&スパ」の経営者さんが登場。42歳で美容室を経営し、開業から丸4年を迎えるという経営者さんは、自身の経営経験やリアルな収入事情、マネジメントの苦労について率直に語った。



動画では、身につけている一番高価なアイテムについて聞かれ、「プロモハーツ。ジャンクで150万ぐらい」と明かし、独立前後の収入の変化について「自分の収入で言ったら増えてはないです」と本音を述べた。過去最高の収入額は「750ぐらい」と振り返り、現在は「今もけど、本当ぐらい」と変わらないと語る。貯金に関しては「3桁はあります。4桁はないです」と、堅実な金銭感覚ものぞかせた。



また、経営者として一番つらかった経験については「雇われてるうちは人間関係ってあんまり思ったことなかったんですけど、自分が一番上に立ってみんなの期待に応えなきゃいけないっていう部分で、こんなにストレスなんだなって思って」と吐露。ストレスの大きさを素直に口にした。



マネジメント面で心がけていることについて問われると「言ったことは有言実行する、裏切らない」と、従業員との信頼関係を大切にしている姿勢を明らかにした。



最後に、美容師を目指す学生へのメッセージとして「普通のサラリーマンと違って給料が上がっていく世界ではない。自分の価値っていうのをもっともっと分かってほしいなって思います」と熱いエールを送って動画は締めくくられた。