NBA¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢·ëº§À¸³è¤ò¸ì¤ë¡Ö¡ØºÊ¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¿ÍÀ¸¤â¹¬¤»¡ÙËÜÅö¤Ë¿¿¼Â¤À¤è¡×
¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê40ºÐ¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î·ëº§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢NBA¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥µ¥ô¥¡¥ó¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤È½Ð²ñ¤¤2013Ç¯¤Ë·ëº§¡£¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡Öº¤Æñ¤äµÕ¶¡×¤ò2¿Í¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö360 with ¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¡×¤Ç¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥â¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö·»Äï¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤è¡£´°àú¤Ê´Ø·¸¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤Ç¤âº¤Æñ¤äµÕ¶¤ò·Ð¸³¤¹¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¥Ð¥é¿§¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤µ¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä20Ç¯¤â°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×
¤½¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤¬·ëº§À¸³è¤òÂ³¤±¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âè°ì¡£ÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÂèÆó¡£Âè»°¤Ï¡¢»þ¤Ë¤Ï´Ø·¸¤ÎÃæ¤Çµï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤À¡£¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡Ø²¶¤Î¤ä¤êÊý¤«¡¢¤µ¤â¤Ê¤¯¤Ð½Ð¤Æ¹Ô¤±¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Á¤ã¥À¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤ÎÀäÂÐ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡ØºÊ¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¿ÍÀ¸¤â¹¬¤»¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¡¢ËÜÅö¤Ë¿¿¼Â¤À¤è¡¢·»Äï¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¸¥§¡¼¥à¥ºÉ×ºÊ¤Ë¤Ï20ºÐ¤ÎÂ©»Ò¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊÄÌ¾Î¥Ö¥í¥Ë¡¼¡Ë¡¢18ºÐ¤ÎÂ©»Ò¥Ö¥é¥¤¥¹¡¢10ºÐ¤ÎÌ¼¥º¡¼¥ê¤¬¤¤¤ë¡£
NBA23¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥ì¥Ö¥í¥ó¤À¤¬¡¢°úÂà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤¦¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤È23Ç¯¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤À¡£¤¢¤È10Ç¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£³Î¼Â¤Ë½ªßá¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£23Ç¯ÌÜ¤Ë¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
