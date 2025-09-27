距離があった大型犬2匹と赤ちゃん。少しずつ『家族』だと認識し始めるとまさかの展開に…？あまりにも尊い光景に感動が止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で137万回再生を突破し、「本当に優しい」「愛が溢れてる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：距離があった赤ちゃんと２匹の大型犬→家族と認識しはじめて、パパよりも先に…愛情に溢れた『まさかの展開』】

2匹の大型犬と小さな赤ちゃん

TikTokアカウント「gigirolomutasan」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「ジジ」ちゃんと保護犬「ムタ」さん、そして赤ちゃんとの日常の記録です。今ではお腹にもたれかかる赤ちゃんを優しく受け止めるジジちゃんですが、出会った当初は距離があったといいます。

初めて見る赤ちゃんを警戒していたというジジちゃんとムタさん。自分よりずいぶんと小さな生物にどう接したら良いか分からなかったのかもしれませんね。

それでも一緒に暮らすうちに少しずつ距離が縮まり、警戒心も和らいでいったそう。

まるでもののけ姫…！？

ワンコに興味津々な赤ちゃん。歩き始めるようになるとスキンシップも激しさを増していったとか。物おじせず積極的に手を伸ばす赤ちゃんを、ジジちゃんは優しい甘噛みで受け止めると同時に『叩いたらダメよ』としっかり教えていたといいます。それはまさに『もののけ姫』を体現したようだったとか。

たくさんの愛情があるからこそ、教育的指導も行うのでしょう。ジジちゃんやムタさんに多くのことを教えてもらった赤ちゃんはスクスクと成長していきました。

「パパ」より先にワンコの名前を♡

その結果、赤ちゃんは「パパ」より先に「ジジ」とワンコの名前を呼ぶように…！「ジジ～！」と何度も名前を呼びながら大きな背中に抱きつく様子は何とも微笑ましい限り。

ジジちゃんとムタさんに育てられた赤ちゃんは2歳になりました。これからも大きな愛で見守られながら、体だけではなく心も大きく成長することでしょう。

この投稿には「本当に優しい甘噛み」「これがもののけ姫ですか？」「愛しかない♡」などのコメントが寄せられています。赤ちゃんとワンコの尊い光景に癒された人が多いようですね。

TikTokアカウント「gigirolomutasan」には、ジジちゃんとムタさん、そして赤ちゃんの微笑ましい日常が紹介されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね♪

