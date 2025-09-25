ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤â¤«¤¹¤à¾®Àî¾½Á°¶¶»ÔÄ¹¤Î¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡¡¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ê¬¤Ë¡Ö¿®¤¸¤ë¿Í¤¤¤ë¡©¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª°ËÅì»ÔÄ¹¤ò¾å²ó¤ëà¥È¥ó¥Ç¥â»ÔÄ¹á¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê£´£²¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢»Ô¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤È£²¿Í¤ÇÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¹¤ë½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ×»þµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤¿ÅÀ¤ÏÇ§¤á¤¿¤Î¤Î¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èà¾ð»öá¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤ÏÈÝÄê¡£ÌÜÅª¤Ï¡ÖÁêÃÌ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö£Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤â¤Î¡£º£Ç¯£··î¤«¤é£¹·î¤Ë¤«¤±¡¢¾®Àî»á¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤¤¤ë»Ô¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤¬Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢£²¿Í¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¸øÍÑ¼Ö¤ÇÂàÄ£¤·¡¢ÊÌ¤Î¼Ö¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÎ×»þµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö£¸·î¤Ï¿ÈÆâ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¸øÌ³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´ü¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÍ¼¿©¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤¿²ó¿ô¤Ï¡Ö£±£°²ó°Ê¾å¡×¤ÇÈñÍÑ¤Ï¡Ö»ä¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÊÛ¸î»Î¤ä¸©µÄ¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯£²·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤¿¸½¿¦¤òÇË¤Ã¤Æ½éÅöÁª¡£½é¤Î½÷À»ÔÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¤È¤¤¤¦¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸À¤¤Ê¬¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿®¤¸¤ë¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂç±ê¾å¡£
à¥Ô¡¼¥¿¡¼á¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÓÈª¿µÇ·²ð¤Ï£²£µÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¡£µªÆ£Àµ¼ùÊÛ¸î»Î¤â£Ø¤Ç¡Ö¤â¤¦»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ÔÄ¹¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤¼Ì©²ñ¾ì½ê¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¢¤¤ì²Ì¤Æ¤¿¡£
¡¡½÷À»ÔÄ¹¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Çµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡£ÅìÍÎÂçÂ´¶È¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï½üÀÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¼¿¦¤Ï¤»¤º¡¢º£·î£±£°Æü¡¢¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤·¤¿»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼¡¤°½÷À»ÔÄ¹¤Î½¹Ê¹¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤È¤¤¤¤¾®Àî»ÔÄ¹¤È¤¤¤¤¡¢ÀáÁà¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¥ä¥Ð¥¤¡×¡Ö»ÔÌ±¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêÊ¨Æ¡£¾®Àî»ÔÄ¹¤¬¸½¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡ÖÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Çö¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤¤¤Þ¤´¤í¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤Ç¤ë¤«¤â¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê°Ì´¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£