ラブホも時代とともに変化をしています。そんな時代の変化を感じる投稿が寄せられるのが、ＣＢＣラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』の名物「ラブホのコーナー」。3月12日の放送でも、つボイノリオと小高直子アナウンサーがリスナーの投稿を紹介します。 ラブホでもたもた 時代は変わり、そ