かつては飲み屋街や歓楽街のイメージが強かった東京・錦糸町。しかし近年は、ベビー用品店や子ども向けショップ、大型公園、映画館、習い事施設まで駅周辺に集まり、子育て世帯にとって便利な街として存在感を高めている。Xで話題になった投稿をきっかけに、錦糸町の“もう一つの顔”を見てみた。 【画像】公園はなんと駅直結 「錦糸町にないものを探す方が難しい」 いま、ある子育て世代のXユーザーの