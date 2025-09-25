イタリア・ボルツァーノで、犬を連れた訪問客に対する観光税が導入される/Bence Bezeredy/iStock Editorial/Getty Images

（ＣＮＮ）イタリア北部の観光地ボルツァーノで、犬を連れた訪問客に対する観光税が導入される。

ボルツァーノは手付かずの自然が残るドロミテ山塊の玄関口。２０２６年からは、犬を連れて同地を訪れる場合、１日１．５ユーロ（約２６０円）の税金が課される。

新たな課税対象は観光客にとどまらない。地元住民に対しても、飼い犬１頭につき年間１００ユーロの税金が課される。

税収は道路の清掃や犬専用の公園新設の費用に充てる計画。それ以外の市内の公園に犬を連れて立ち入ることが禁止されるといううわさもあるが、真偽は分かっていない。

ボルツァーノではこれ以前に、飼い主に料金を負担させて犬のＤＮＡ登録を義務付ける措置が導入されて物議をかもしていた。放置された犬のふんのＤＮＡを解析して「犯人」を見つけ出し、罰金を徴収する狙い。現在の罰金は違反１回につき最大で６００ユーロ。

法案を提出した議員は「対象が犬の飼い主だけに限られるので公平な措置だ」と強調。「そうでなければ歩道の清掃が地域全体の負担となる。市内の道路を汚しているのは犬のふんだけというべき状況だ」と主張している。

これに対して動物保護団体のＥＮＰＡは、「犬に対する課税、さらには４本足の観光客にまで課税するというボルツァーノのオウンゴール」と位置付けて反発している。「馬鹿げた犬のＤＮＡプロジェクトが高いツケを払って大失敗したにもかかわらず、市民の啓発や照準を絞ったチェックに力を入れる代わりに、我々は再び動物と飼い主への課税という安易なやり方を選んでいる」と訴えた。