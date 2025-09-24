新車283万円！ トヨタ「“新”ノア」発売！ 全長4.7m＆3列シートで7〜8人乗れる！ 「ちょうどいいミニバン」何が変わった？

全長4.7m＆3列シートで7〜8人乗れる！

2025年9月2日、トヨタは「ノア」の一部改良モデルを発表・発売しました。

ノアは2001年に初代モデルがデビューしたミドルサイズミニバンで、広々とした室内と使いやすさを兼ね備え、多人数での移動を支えるモデルとして展開。

【画像】超カッコいい！ これが新しい「ノア」です！（30枚以上）

兄弟車の「ヴォクシー」とともに、トヨタの代表するミニバンと位置付けられています。

「ノア」が改良！

現行モデルは2022年1月に登場した4代目。ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm、ホイールベースは2850mmと、全車が3ナンバーボディとなったものの、運転のしやすい“ちょうどいいサイズ”となっています。

乗車定員は7名または8名というレイアウトを実現とし、ファミリーを中心としたユーザーのニーズに適しています。

エクステリアは、親しみやすく落ち着いたデザインのフロントマスクを採用。水平基調のグリルと整った造形により、端正で安定感のある印象に仕上げられています。また、メッキグリルを装着したカスタム仕様のグレードも用意されます。

リアは縦型のコンビネーションランプが特徴で、視認性と存在感を両立しました。

インテリアは、見通しの良さと開放感を重視したデザインとし、ワイドに広がるインストルメントパネルが採用され、スリムなピラーや大きなガラスエリアにより、運転時の安心感を高めています。

また、操作スイッチ類は整理され、使いやすさに配慮したレイアウトが特徴です。

パワーユニットは、最高出力171馬力を発揮する2リッター直列4気筒エンジンを搭載するガソリン仕様と、1.8リッター直列4気筒エンジンを発電と走行に使い、モーターで駆動するハイブリッド仕様が用意されています。

ハイブリッドでは、エンジンが最高出力98馬力し、フロントモーターは最高出力95馬力を発生。さらに4WDモデルでは、これに加えてリアに最高出力41馬力を発揮するモーターを備え、電動ならではのスムーズな走行性能を実現しました。

全車に予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」が標準搭載され、衝突回避支援やレーンキーピングなどの機能により、安全運転をアシストします。

では、今回の一部改良で、ノアはどのような点が変わったのでしょうか。

今回の最大の改良点は、装備とボディカラーです。

安全装備では「ブラインドスポットモニター」「安心降車アシスト」「パーキングサポートブレーキ」が全車標準となり、駐車支援システムの制御も見直されました。これにより、後退時の操作がより安定するようになっています。

ボディカラーのラインナップも整理され、「レッドマイカメタリック」などの設定がなくなると同時に、「ホワイトパールクリスタルシャイン」は新たに「プラチナホワイトパールマイカ」へと変更。

「メタルストリームメタリック」「アティチュードブラックマイカ」「グリッターブラックガラスフレーク」と合わせて計4色の“定番カラー”とすることで選びやすさが向上しています。

さらに、外部給電アタッチメントがオプションとして加わり、非常時やアウトドアでの電源利用にも対応できるようになりました。

これらの変更により、ノアは利便性と安全性を高め、多人数での移動手段としての役割を一層強化したといえるでしょう。

※ ※ ※

改良モデルのノアの価格（消費税込）は、ガソリン車が283万300円から377万7400円、ハイブリッド車は318万2300円から414万9200円です。