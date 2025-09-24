9月23日、女優の土屋太鳳（たお）がバラエティ番組『バナナサンド』（TBS系）に出演したが、番組内での“激やせ姿”に心配が寄せられている。

お笑いコンビのバナナマンとサンドウィッチマンがMCを務めるこの番組は、毎回、さまざまなゲストを招き、ゲーム企画をおこなう。この日は、山崎賢人と土屋がゲスト出演した。

「2人は、9月25日にNetflixで配信される『今際の国のアリス』シーズン3で共演しており、作品の告知も兼ねて出演したのです。絶品の肉料理をかけて、MCとともに音を出さずに取り組むサイレントミッションに挑戦しました」（スポーツ紙記者）

土屋は真顔で笑いをこらえる「無表情にらめっこ」で勝ち進み、スタジオを盛りあげた。しかし、放送直後からXでは、

《土屋太鳳、記憶と比べてすごいやつれてて心配だ》

《なんかげっそりに見える》

《土屋太鳳ちゃん、誰か分かんなかった 痩せたなぁ》

《土屋太鳳顔こけてない??》

など、土屋のやせた姿を心配する声が聞かれていた。少し前から、土屋の変化は注目されていた。

「2024年10月期の日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）に出演したときから、SNSで顔まわりがシャープになったことを指摘する声が見られました。今回、土屋さんは髪を後ろで束ね、顔のラインがわかるスタイルでしたが、人によっては、げっそりした印象を受ける人もいたようです。2015年のNHK連続テレビ小説『まれ』でヒロインを務めたころは、丸顔のイメージが強かった土屋さんなだけに、そうした印象を持たれたのかもしれません」（芸能記者）

土屋は2023年1月に「GENERATIONS from EXILE TRIBE」の片寄涼太と結婚し、同年8月に第1子が誕生している。しかし最近、私生活で、SNSプラットフォーム「Threads」（スレッズ）での“裏アカ疑惑”が波紋を呼んだ。

「8月19日ごろ、スーパーの食品売り場で買い物中、小さな女の子がヨーグルト飲料を手に取り、商品に口をつけた後、陳列棚に戻す動画がSNSで拡散されました（現在、アカウントは削除）。動画には若い女性の声が入っており、一緒に買い物をしていたと見られますが、この女性は子どもが舐めた商品に手をつけず、そのままカートを押して歩きだしたため、物議を醸したのです。

さらに、このアカウントの投稿には、土屋さんが顔を出して子育てする写真もあったため、彼女の裏アカであることが疑われ、一連の投稿が炎上してしまいました」（同前）

土屋は8月20日のInstagramで、《私は個人ではインスタのアカウントを持たないので なかなか自分で確認出来なかったのですが、あらためて、今の時代はいろいろなことが起きるし人生にはいろいろなことが起きるんだな…と実感しています》と、意味深な投稿をしていた。その後は、以前と変わらずInstagramを更新しているが、騒動の影響も懸念されるという。

「『バナナサンド』は“裏アカ”騒動後、彼女にとって初めてのバラエティ出演となりましたが、SNSでは『純粋に推せない』という声も見られました。これまでの土屋さんは、共演した俳優や監督から礼儀正しいエピソードを披露されることが多く、まじめな印象を抱く視聴者も多くいました。それだけに、裏アカとされるSNSで、子どもの行動に対するマナーが注視されたことで、見方が変わってしまった人もいたのかもしれません」（同前）

母親になって2年が経ち、土屋は女優としてどんな演技を見せるのか。