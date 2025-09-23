最下位新潟、4連敗ストップも12試合未勝利…名古屋とスコアレスドロー

2025明治安田J1リーグ第31節が23日に行われ、アルビレックス新潟と名古屋グランパスが対戦した。



4連敗で11戦未勝利の最下位新潟が、連勝中の名古屋を『デンカビッグスワンスタジアム』に迎えての一戦。前半はやや名古屋ペースで試合が進むが、お互いに決定機らしい決定機を作れず、試合はスコアレスで折り返す。



後半は新潟が敵陣での時間を増やしていくが、名古屋の守備を崩し切るような攻撃は見せられない。対する名古屋も、厳しいスケジュールの影響か勝ち点「1」でよしとする割り切った戦いで、見せ場は訪れない。



新潟は最後までゴールが遠く、スコアレスドロー決着の凡戦となった。新潟は連敗が「4」で止まったが、6月の入江徹監督就任後いまだ勝利がなく、直近のリーグ戦は2分10敗となっている。一方、名古屋は今季初の3連勝を逃した。



次節は27日に行われ、新潟は敵地でガンバ大阪と、名古屋はホームで鹿島アントラーズと対戦する。



【スコア】

アルビレックス新潟 0−0 名古屋グランパス