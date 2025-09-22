ぬいぐるみをくわえて運ぶ猫ちゃん。どこまで運ぶのか見ていると…愛らしい動きが人気となっています。話題の動画の再生回数は38万回を超え「こんなに重たいものを・・・すごい」「どうしても持っていきたいのね」「猫ちゃんが喜びそうなお家だ！」といったコメントが集まっています。

【動画：『ぬいぐるみを頑張って運ぶ猫』を見守っていたら…】

ぬいぐるみを運ぶ猫ちゃん

TikTokアカウント「にゃんご」に投稿されたのは、ぬいぐるみを運ぶ猫ちゃん。梁の上を歩く猫ちゃんがくわえて運んでいるのはペンギンのぬいぐるみ。猫ちゃんの体の半分以上の大きさのペンギンのぬいぐるみをくわえて、スイスイと梁の上を歩いていったそうです。

「あっ…」

梁の端に着くと、窓枠へ移った猫ちゃん。ペンギンのぬいぐるみで足元が見えないのか、少し慎重になっていました。窓枠から2階のフロアへ移る猫ちゃんですが、ペンギンのぬいぐるみが柵に引っかかり通り抜けられないハプニングが発生。

猫ちゃんはぬいぐるみをくわえてグイグイと押し通ろうとしますが、通れないため一旦窓枠に下がったそうです。そして、体勢を立て直し、勢いをつけて行きましたが、猫ちゃんだけが柵を通り抜け、ぬいぐるみは1階に落ちてしまったのだそう。「あっ」と言っていそうな表情で下をのぞく猫ちゃんでした。

動画に登場した猫ちゃんはペンギン以外のぬいぐるみも運ぶそうで、羊のぬいぐるみが柵に詰まっていたり、柵を通り抜けるのをあきらめて引き返したりするそうです。また、柵の通り抜けに成功してぬいぐるみをくわえながら階段を降りてきたこともあるのだそう。一生懸命な姿がとてもキュート！大きなぬいぐるみを運ぶ可愛い猫ちゃんでした。

投稿には「なかなか通れなくて勢いつけるために少し戻るとこ可愛い」「どうしても持っていきたかったのがわかる」「通るのに何回も挑むところ愛おしすぎる」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「にゃんご」では、投稿者さんの愛猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「にゃんご」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。