伝説的アニソンの魅力に迫る！エヴァンゲリオン３０周年特別番組「残酷な天使のテーゼ」時代も国境も超えて９月２８日（日）深夜１時５０分放送

「新世紀エヴァンゲリオン」のテレ東での 1995 年 10 月 4 日の放送開始から今年で 30 年。

社会現象にもなり、今や世界的人気作品となっている「エヴァンゲリオン」シリーズ。

そんな「エヴァンゲリオン」を語るには欠かせない存在であり、2022 年には JOYSOUND カラオケランキングで「30 年間で最も歌われた楽曲」に選出されるなど、アニメと共に時代も国境も超えて愛され続けているテーマソング「残酷な天使のテーゼ」。

その偉大なる楽曲を歌い続けるシンガー・高橋洋子への密着、作詞家や編曲家をはじめ当時のアニメ制作陣たちの貴重なインタビューで名曲誕生の秘密に迫る。

パリで開催された Japan Expo Paris 2025 の「エヴァンゲリオン」30 周年スペシャルステージにもカメラを入れ、海外での熱狂ぶりもお届け。

テレ東で放送された当時の OP 映像や絵コンテ、楽譜など、貴重な映像も！

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・高岩秀明 （テレビ東京ミュージック）

今回の特別番組では、「エヴァ」を象徴するオープニングテーマである「残酷な天使のテーゼ」にフォーカスして、その誕生の背景、関係者の証言、シンガー高橋洋子さんへの密着など、アニメ作品と音楽の交錯が生み出した“奇跡”を重層的に掘り下げることで楽曲の魅力に迫りました。

一つの楽曲が、なぜこれほどまでに時代を超え、世代を超えて響き続けるのか？30 年にわたりこの偉大なタイトルを背負って歌い紡いできた高橋洋子さんの思いとは？

25 分という限られた放送尺の中ではありますが、30 年を経てもなお色褪せぬ「エヴァンゲリオン」「残酷な天使のテーゼ」の魅力を、この番組を通じて改めてご体感いただけますと幸いです！

≪番組概要≫

【タイトル】 エヴァンゲリオン 30 周年特別番組「残酷な天使のテーゼ」時代も国境も超えて

【放送日時】 2025 年９月 28 日（日）深夜 1:50～2:20

【放送局】 テレビ東京

【出演者】 高橋洋子 大森俊之 及川眠子 鶴巻和哉 前田真宏 冨田明宏

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/eva30th-zante/