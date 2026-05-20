米歌手で女優のセレーナ・ゴメス（33）が、17歳以下禁止の「X指定」の映画に出演することが明らかになった。女優ケイト・ブランシェットと俳優マイケル・ファスベンダーと共にアカデミー賞作品賞にノミネートされた映画「ブルータリスト」（2024年）などで知られるプラディ・コーベット監督の新作に出演すると複数のメディアが伝えている。南フランスで開催中のカンヌ国際映画祭で行われたマスタークラスのなかで、ブランシェット