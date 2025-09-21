YouTubeチャンネル登録60万人突破で公式LINEスタンプ第2弾を販売開始！でんじろう先生のはぴエネ！
中京テレビ放送は、科学実験番組「でんじろう先生のはぴエネ！」のYouTubeチャンネル登録者数が60万人を達成したことを記念し、公式LINEスタンプ第2弾の販売を開始しました。
放送枠 ： 中京テレビ毎週土曜日 午前11時25分〜午前11時30分
タイトル ： でんじろう先生のはぴエネ！
出演 ： 米村でんじろう
放送エリア ： 愛知・岐阜・三重
制作協力 ： CTV MID ENJIN
製作著作 ： 中京テレビ
■「でんじろう先生のはぴエネ！」とは
身近だけど意外と知らない科学の疑問を米村でんじろう先生が実験で解き明かす番組。
中京テレビにて毎週土曜日 午前11時25分〜午前11時30分で放送中。
(放送エリア：愛知・岐阜・三重)
2020年にYouTubeチャンネルを開設すると、開設から8か月で1万人を超え2025年1月に50万人を突破。
そして2025年9月11日にチャンネル登録者数60万人を突破しました。
2024年の総再生回数は1億6,865万1,492回(前年比約170％)と、いま急成長中のチャンネルです。
■第1弾は販売累計1万3,000個を突破！LINEスタンプ第2弾の販売を開始！
チャンネル登録者数50万人突破を記念して2025年4月に発売した公式LINEスタンプ第1弾は、発売から約5か月間で売上個数1万3,000個を突破。
「第2弾も欲しい」という多くの声をいただき、登録者数60万人達成を記念して新作スタンプをリリースしました！
■第2弾は【White】と【Black】の2種類同時発売！
第2弾のスタンプは、【White】と【Black】の2種類を同時発売！
【White】は普段使いがしやすく、コスプレ要素多めの16種。
【Black】はちょっぴり刺激的で攻撃力高めな16種を用意しました！
気分やシーンに合わせ使い分けて楽しめます！
【公式lLINEスタンプ販売サイト】
■でんじろう先生のはぴエネ！【White】
https://store.line.me/stickershop/product/31643731/ja
はぴエネ！LINEスタンプ〜White〜
はぴエネ！LINEスタンプ〜Black〜
■米村でんじろう先生コメント
―「でんじろう先生のはぴエネ！」YouTubeチャンネル登録者数60万人達成について
「そこまで伸びるとは思っていなかったので、驚きです。
嬉しいですよね。」
―LINEスタンプ第2弾について
「ほしくなりますね。
私も使います。」
