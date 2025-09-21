2025明治安田J1リーグ第30節の8試合が20日に行われた。



先日の東京ダービーで勝利したFC東京。続くは相性の悪い川崎フロンターレとの“多摩川クラシコ”を迎えた。試合は序盤から拮抗した展開となる中、23分にFC東京が先制。右サイドからのFW長倉幹樹が右足でクロスを上げると、エリア中央のMF遠藤渓太がヘディングで合わせネットを揺らす。2023年国立競技場で開催された試合以来、5試合ぶりの得点となった。1点ビハインドの川崎はFWエリソンやFWラザル・ロマニッチ、MF伊藤達哉などを中心に攻撃に出るも、なかなかFC東京の守備陣に苦戦し得点を奪えない。時間が過ぎていき後半アディショナルタイム、DF三浦颯太の左足クロスからゴール前にこぼれたボールをMF脇坂泰斗が押し込む。しかしこれはVARの結果オフサイド判定。得点が認められず試合はそのまま終了し、FC東京が1-0で勝利。“東京ダービー”に続いて2連勝を果たした。





首位を追いかける2位鹿島アントラーズと勝ち点47で8位の浦和レッズ。埼玉スタジアムで行われた一戦は、序盤の15分に相手のミスから鹿島が先制する。GK西川周作のパスミスで正面にいたFW鈴木優磨が先んじてシュート。無人のゴールに流し込み鹿島が先制する。先制された浦和は以降は攻める時間が続くも、鹿島の前線からのプレッシング、守備陣に苦しみなかなか得点を奪えない。浦和は後半にFWイサーク・キーセ・テリン、MF中島翔哉、MF関根貴大らを投入し流れを変えようとするも、結果的に鹿島がその先制点を守り切り試合終了。2022年から計7試合連続で引き分けが続いていた両者の対決も8試合ぶりに決着がつき、鹿島が貴重な勝ち点3を手に入れた。そのほか、首位京都サンガF.C.は清水エスパルスに0−1で敗戦。鹿島が勝利したことで2位に下がった。19位横浜FCと最下位アルビレックス新潟の“裏天王山”はFWアダイウトンのゴールで横浜FCが勝利。17位横浜F・マリノスはFWディーン・デイビッドとDF角田涼太朗の２ギーるでアビスパ福岡に2−0で勝利した。【第30節試合結果】8月20日（水）FC町田ゼルビア 3-1 ガンバ大阪サンフレッチェ広島 0-1 ヴィッセル神戸9月20日（土）川崎フロンターレ 0-1 FC東京浦和レッズ 0-1 鹿島アントラーズ京都サンガF.C. 0-1 清水エスパルス横浜FC 1-0 アルビレックス新潟横浜F・マリノス 2-0 アビスパ福岡名古屋グランパス 3-1 湘南ベルマーレ東京ヴェルディ 4-2 ファジアーノ岡山セレッソ大阪 1-1 柏レイソル【順位】1位 鹿島（58/+18）2位 京都（55/+21）3位 柏（55/+14）4位 神戸（54/+11）5位 町田（51/+14）6位 広島（51/+14）7位 川崎F（48/+14）8位 浦和（47/+7）9位 C大阪（43/+5）10位 G大阪（43/-4）11位 清水（39/-3）12位 岡山（39/-5）13位 福岡（37/-4）14位 FC東京（37/-10）15位 名古屋（35/-5）16位 東京V（35/-11）17位 横浜FM（28/-10）18位 横浜FC（27/-17）19位 湘南（25/-26）20位 新潟（20/-23）