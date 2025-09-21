FC東京はダービーに続いて多摩川クラシコも勝利 鹿島は浦和に勝利で首位浮上 J1第30節まとめ
2025明治安田J1リーグ第30節の8試合が20日に行われた。
先日の東京ダービーで勝利したFC東京。続くは相性の悪い川崎フロンターレとの“多摩川クラシコ”を迎えた。試合は序盤から拮抗した展開となる中、23分にFC東京が先制。右サイドからのFW長倉幹樹が右足でクロスを上げると、エリア中央のMF遠藤渓太がヘディングで合わせネットを揺らす。2023年国立競技場で開催された試合以来、5試合ぶりの得点となった。1点ビハインドの川崎はFWエリソンやFWラザル・ロマニッチ、MF伊藤達哉などを中心に攻撃に出るも、なかなかFC東京の守備陣に苦戦し得点を奪えない。時間が過ぎていき後半アディショナルタイム、DF三浦颯太の左足クロスからゴール前にこぼれたボールをMF脇坂泰斗が押し込む。しかしこれはVARの結果オフサイド判定。得点が認められず試合はそのまま終了し、FC東京が1-0で勝利。“東京ダービー”に続いて2連勝を果たした。
そのほか、首位京都サンガF.C.は清水エスパルスに0−1で敗戦。鹿島が勝利したことで2位に下がった。19位横浜FCと最下位アルビレックス新潟の“裏天王山”はFWアダイウトンのゴールで横浜FCが勝利。17位横浜F・マリノスはFWディーン・デイビッドとDF角田涼太朗の２ギーるでアビスパ福岡に2−0で勝利した。
【第30節試合結果】
8月20日（水）
FC町田ゼルビア 3-1 ガンバ大阪
サンフレッチェ広島 0-1 ヴィッセル神戸
9月20日（土）
川崎フロンターレ 0-1 FC東京
浦和レッズ 0-1 鹿島アントラーズ
京都サンガF.C. 0-1 清水エスパルス
横浜FC 1-0 アルビレックス新潟
横浜F・マリノス 2-0 アビスパ福岡
名古屋グランパス 3-1 湘南ベルマーレ
東京ヴェルディ 4-2 ファジアーノ岡山
セレッソ大阪 1-1 柏レイソル
【順位】
1位 鹿島（58/+18）
2位 京都（55/+21）
3位 柏（55/+14）
4位 神戸（54/+11）
5位 町田（51/+14）
6位 広島（51/+14）
7位 川崎F（48/+14）
8位 浦和（47/+7）
9位 C大阪（43/+5）
10位 G大阪（43/-4）
11位 清水（39/-3）
12位 岡山（39/-5）
13位 福岡（37/-4）
14位 FC東京（37/-10）
15位 名古屋（35/-5）
16位 東京V（35/-11）
17位 横浜FM（28/-10）
18位 横浜FC（27/-17）
19位 湘南（25/-26）
20位 新潟（20/-23）