¥«¥Ã¥×¥ë¡¦¤ª»Ð¤µ¤ó¡õ¤ª·»¤µ¤ó¡¢½é¥Çー¥È¤ÇÆ°Êª±à¡ª¡Ö2²óÌÜ¤Î¥Çー¥È¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²è¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤Ç¤Ï¡¢26ºÐ¤ÎÇÛÁ÷¶È¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¡¢22ºÐ¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢ÉáÃÊ¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎËÜ²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¸òºÝÎò¤Ï¤ª¤è¤½4¥ö·î¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËÍ¤«¤éDM¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª·»¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤À¤¬¡¢¡Ö·ë¹½¤½¤¦¤¤¤¦DMÍè¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¸¬µõ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªµëÎÁ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¡Ö30¤°¤é¤¤¡×¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö23Ëü±ß¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¶â³Û¤òÌÀ¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤òÍ¶¤¦¡£Æë¤ì½é¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤·¤¿¤é°õ¾ÝÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤ª»Ð¤µ¤ó¡£ºÇ½é¤Î¥Çー¥È¤ÏÆ°Êª±à¤Ç¡¢¡Ö2²óÌÜ¤Î¥Çー¥È¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¡×¤È¥¹¥È¥ìー¥È¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ¢É½¤¬¤Ê¤¯¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Ä¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤â¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£Ãù¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃù¶â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈNG¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤«¤ï¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤º¹¥¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¾Ð´é¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¹ç¤¤¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¸òºÝÎò¤Ï¤ª¤è¤½4¥ö·î¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËÍ¤«¤éDM¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª·»¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤À¤¬¡¢¡Ö·ë¹½¤½¤¦¤¤¤¦DMÍè¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¸¬µõ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªµëÎÁ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¡Ö30¤°¤é¤¤¡×¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö23Ëü±ß¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¶â³Û¤òÌÀ¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤òÍ¶¤¦¡£Æë¤ì½é¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤·¤¿¤é°õ¾ÝÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤ª»Ð¤µ¤ó¡£ºÇ½é¤Î¥Çー¥È¤ÏÆ°Êª±à¤Ç¡¢¡Ö2²óÌÜ¤Î¥Çー¥È¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¡×¤È¥¹¥È¥ìー¥È¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ¢É½¤¬¤Ê¤¯¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Ä¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤â¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£Ãù¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃù¶â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈNG¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤«¤ï¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤º¹¥¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¾Ð´é¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¹ç¤¤¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö
²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¦²ð¸îÊ¡»ã»Î¤µ¤ó¡¢¡Ö¼ã¤µ¤Ë5²¯Ê§¤¦¡×¾×·âÈ¯¸À¤ÈSnow Man°¦¤ò¸ì¤ë
¥®¥ã¥ë¤µ¤ó¡Ê¹â¹»À¸¡Ë¡Ö·Ð¸³¤Ç¸ì¤ë¡×15ºÐ¡¦16ºÐ¤ÎÃù¶â³Û¡õ¥Ð¥¤¥È»ö¾ð¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò
¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡Ê¸½Ìò¥â¥Ç¥ë¡Ë¡ÖÃù¶â³Û4·å¡¢¼ýÆþ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡×Å°Äì¤·¤¿·ðÌó½Ñ¤òÌÀ¤«¤¹
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
³¹Ãæ¤Ç¤ª¶â»ö¾ð¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ó¥¿¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£