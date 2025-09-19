不倫に続き、三角関係が明らかになったのが女優の永野芽郁（25）。俳優・坂口健太郎（34）との過去の交際について、「週刊文春」（9月18日号）に報じられてしまった。それだけであれば“恋多き女”のイメージで済んだはずが、坂口は自身の主演ドラマでヘアメークを担当したA子さんと同棲生活を送る一方で、同時並行で永野と交際していたというのだ。

永野の所属事務所は、坂口との交際を認める一方で、坂口がA子さんと交際していたことは知らなかったとコメント。だが、今から4カ月前に「週刊文春」に報じられた田中圭との不倫疑惑についてはかたくなに否定している。この“疑惑”の影響で実質的に活動休止を強いられている永野にとって、坂口との三角関係は致命傷になりかねないだろう。

「今回の報道でもらい事故的に過去の交際が発覚してしまった永野ですが、すでに終わっているとはいえ、坂口には3歳年上のA子さんという同棲相手がいたこと。さらに、今回の文春の取材で坂口側はA子さんとの別れを明らかにしています。永野はこの事実を知らなかったとはいえ、田中との不倫疑惑と相まって“略奪イメージ”がより強まってしまった感が否めません。しかも田中との不倫は認めず、坂口との交際を認めたことに対して、予防線を張ったのではという声もあがっています。妻帯者との交際の事実を認める訳にはいかないですからね」（芸能ライター）

■“違約金トラブル”が報じられた伊藤健太郎も所属

心穏やかでないのが、坂口と田中が所属する「トライストーン」で社長を務める小栗旬（42）だろう。

「俳優の交際や遊びについて寛容とされてきた小栗ですが、23年6月の社長就任以降、ツイていない状況が続き、そうも言っていられない状況です。田中の仕事に多大な影響が出ている中、今度は韓国などでも人気のある坂口のマイナス報道。さらに、20年にひき逃げ事件を起こした伊藤健太郎が昨年、トライストーンに移籍していますが、前事務所と違約金を巡るトラブルが報じられています。坂口の報道は事務所に追い打ちをかけているのは間違いないでしょう」（女性週刊誌記者）

2人の主力俳優が永野に手玉を取られた格好の小栗は、最近白髪が増えたと指摘されているが、その心中はいかに。

これだけ悪評が立ってしまっては、共演相手はいないだろう。