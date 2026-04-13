【モデルプレス＝2026/04/13】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第14話「絶体絶命！」が、4月12日に放送された。人気芸人が登場し注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「豊臣兄弟！」織田信長（小栗旬）を裏切った人物◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統