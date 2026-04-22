ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１５回「姉川大合戦」が１９日に放送された。義弟浅井長政（中島歩）の同盟破棄による挟撃危機から逃れた織田信長（小栗旬）が、浅井討伐のため北近江へ進軍。織田・徳川軍と、浅井・朝倉軍が姉川で激突し、壮絶な大戦となった。しかし越前の朝倉義景（鶴見辰吾）は姉川に現れず。一乗谷にとどまり、一門の朝倉景鏡（池内万作）に向かって「金ヶ崎で信長を討ち損じたのは浅井のせいじゃ」と