織田信長の妹・市（お市の方、写真：つこ／PIXTA）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第14回「絶体絶命！」では、浅井長政の裏切りによって騒然とする織田軍。秀吉が危険な「殿（しんがり）」を担い、信長が京に戻るまで朝倉・浅