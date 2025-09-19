¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×ÀÊÌÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥¸¥çー¥À¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÁÐ»ÒÀßÄê¤À¤Ã¤¿ ¨¡ ¡ÖËÍ¤¿¤Á¿ÆÍ§¤À¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡×
Amazon¥·¥êー¥º¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¤Ï¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤òÁà¤ë¥Òー¥íー¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤À¡£³ØÆâ¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥¸¥çー¥À¥ó¤ÏÀÊÌ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÁÐ»Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¥çー¥À¥óÌò¤Ï¡¢¥Ç¥ì¥¯¡¦¥ëー¤È¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥½ー¤¬Æó¿Í°ìÌò¤ÇÃ´Åö¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯9·î17Æü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¤Î¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó2¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¤¬¥ëー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ëÆñ¤·¤µ¤ò¼ÁÌä¡£¥ëー¤Ï¥¸¥çー¥À¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬2021Ç¯¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¤Ï¡¢·»Ëå¡Ê»ÐÄï¡Ë¤äÁÐ»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¤Î·Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥¸¥çー¥À¥ó¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥ëー¤È¥½ー¤ÏÆó¿Í°ìÌò¤ò¸«»ö¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÃæ¤ÇÃË½÷¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¾ìÌÌ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¹¥àー¥º¤µ¤Ë¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤ÈÌò¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç¼«Á³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¿ÆÍ§Æ±»Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¶¨ÎÏ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æó¿Í¤È¤â¥¸¥çー¥À¥ó¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¥·¥ó¥¯¥í¤ò¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÊ£»¨¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤µ¤é¤Ë¥ëー¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë·ÁÂÖ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ËÜÅö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏËÍ¡£Èà½÷¤ÏÈà½÷¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¥¸¥çー¥À¥ó¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æó¿Í¤È¤â¥¸¥çー¥À¥ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¶¦À¸´Ø·¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ï¡¢2025Ç¯9·î17Æü¤è¤ê½é²ó3ÏÃ¤¬¤Ç°ìµóÇÛ¿®¡£°Ê¹ß¡¢Ëè½µ¿åÍËÆü¤Ë¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£
Source: