Photo: 神津文人

フィンランド発のプレミアムスポーツウォッチブランドとして名高いSUUNTO（スント）が、新作スマートウォッチ「Suunto RACE2（スントレース2）」を発表。メディア向けに開催された新製品発表会＆レビューランニング会に参加してきました。

ランニング、トレイルランニング、サイクリング、トレッキングなどなど。日常的にスポーツを楽しむ人にとっては、なくてはならない存在になっているスマートウォッチ。スントは今年5月にランニング特化型の「Suunto Run（スントラン）」を発売していますが、「Suunto RACE2」はどんなモデルなんでしょうか。今回はより使用感を確かめるべく、製品を用意していただきレビューします。

ディスプレイサイズが大きくなったのに軽量に！

Photo: 神津文人 写真はステンレススチールモデル。カラーはコーラルオレンジ。「Suunto RACE2」85,800円（税込）

初代「Suunto RACE」がリリースされたのは、2023年10月。大会やレースに挑む人を支えるハイパフォーマンスモデルとして登場しました。約2年ぶりのアップデートということになります。では、何が変わったのかをチェックしていきましょう。

前作のディスプレイサイズは1.43インチでしたが、今作は1.5インチの大画面に。最大輝度は2,000ニトとなり、直射日光下でも高い視認性が確保されています。特にトレイルランニングやトレッキングで地図機能をよく使う人にとっては、この大画面は嬉しいのではないでしょうか。実際、かなり見やすいですし、ディスプレイが大きいとタッチパネルの操作ミスも少なくなる気がします。

Image: SUUNTO

ディスプレイサイズが大きくなったにも関わらず、驚くことに前作よりも軽くなっています。ステンレスモデルは76g（前作は83g）、と約8％もの軽量化に成功しています（ちなみにチタンモデルは今作が65g、前作が69g）。

厚さも今作が12.5mm、前作が13.3mmと約0.8mmの薄型化に成功。画面は大きく、本体は軽く薄くなったというわけです。素晴らしいアップデート！ 薄く、軽くなったと言われると耐久性が気になるという人もいるかもしれませんが、ご心配なく。ステンレスモデルには316Lという医療器具や高級時計にも採用されている耐久性、耐腐食性に優れた素材を採用。チタンモデルにはグレード5という同じく耐久性に優れたものが使われています。

嬉しい超ロングバッテリー。心拍測定の精度もアップ

Photo: 神津文人 事前にSuuntoアプリで作成したルートを表示することができるのも便利

バッテリー性能の高さも「Suunto RACE2」の魅力。デュアルバンドGNSSを用いたフルパフォーマンスモードでは、最大55時間の連続GPSトラッキングが可能となっています。トレイルランニングで100マイルレースを走るという人も安心のロングバッテリーですね。GPSを使用しない場合には、24時間心拍数モニタリングを有効にして最大16日間、無効にすれば最大22日間稼働し、日常のランニングやトレーニングを充電の心配なく楽しむことができます。

心拍数モニタリングをしながら、時折ランニングをする（GPSトラッキングをする）という使い方をしばらくしてみたのですが、なかなかバッテリー残量が減っていきません（笑）。ランナーの中には「ランニングウォッチの充電頻度が高くて面倒」「走る前に充電切れになった経験が何度もある」という人もいると思うのですが、「Suunto RACE2」ならそういった煩わしさから解放されるのではないかと思います。

Image: SUUNTO 計測のためのセンサーが増えて心拍測定の精度がアップ！

さらに今回は新しい光学式心拍センサーを搭載。前作は計測のためのセンサーが2つでしたが、今作では4つに増設され、心拍測定の精度が向上しました。トレーニングやレースで、心拍数を指標として活用している人には朗報でしょう。

ちなみに。これは「Suunto RACE2」に限った話ではないですが、SUUNTO AIコーチという機能が8月11日にローンチされました。7〜9問程度の質問に答えていくと、ユーザーに合ったトレーニングプランが自動で作成されるというもの。こういった機能が無料で利用できるのもSUUNTOの魅力ですね。

「Suunto Run」と比べるとどう?

Photo: 神津文人 左／「Suunto RACE2」、右／「Suunto Run」

実は筆者は5月に発売された「Suunto Run」を愛用しています。こちらはとにかく軽い（36g）というのが魅力。ディスプレイサイズは1.32インチなので、「Suunto RACE2」の方が一回り大きい印象です。バッテリーの持続時間は、GNSS利用時で最大20時間。これも「Suunto RACE2」が上ですね。対応スポーツは「Suunto Run」が34種、「Suunto RACE2」が115種類以上となっています。

Photo: 神津文人 オフラインマップに対応しているのも「Suunto RACE2」の魅力

大きなポイントは「Suunto RACE2」がオフラインマップに対応している点。 アプリを通してマップをダウンロード（無料）しておけば、スマホがなくても地形やルートが確認できます。

ロードのランニングに特化した使い方をするなら「Suunto Run」。トレッキングやトレイルランニング、トライアスロンなども頻繁に楽しむという人には、「Suunto RACE2」が適しているかと思います。

Source: SUUNTO, Photo: 神津文人