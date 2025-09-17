À¤³¦Î¦¾å¤Ç°Ì´¡Ä½÷»Ò3000m¾ã³²·è¾¡¤Ç·ã¤·¤¯Å¾ÅÝ¢ªÃ´²ÍÈÂÁ÷¡¡VÁª¼ê¤â¿´ÇÛ¡ÖÅ¾ÅÝ¤¹¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè5Æü¤Ï17Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥Ú¥ë¡¼¥¹¡¦¥Á¥§¥à¥¿¥¤¡Ê¥¦¥¬¥ó¥À¡Ë¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢ÅÓÃæ´þ¸¢¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¡¦¥Á¥§¥í¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤Ï¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¦¤ï¡£Èá¤·¤¤¤³¤È¤è¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÈá·à¤Ïµ¯¤¤¿¡£ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥à¥¿¥¤¤Îº¸É¨¤¬¡¢¾ã³²¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ·ã¤·¤¯Å¾ÅÝ¤·¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÆ°¤±¤º¡£¤ª¤è¤½10¿Í¤Îµß¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢Ã´¤¬¤ì¤Æ¥³¡¼¥¹³°¤Ë¡£°Ì´¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¤È¤Ê¤ê¡¢Ã´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆÂà¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥í¥Æ¥£¥Ã¥Á¤¬8Ê¬51ÉÃ59¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡ÖÅ¾ÅÝ¤·¤¿Áª¼ê¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¦¤ï¡£Èá¤·¤¤¤³¤È¤è¡×¤È¿´ÇÛ¡£Å¾ÅÝ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬Å¾ÅÝ¤¹¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤±¤É¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂ¾¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿º£ÅÙÈà½÷¡Ê¥Á¥§¥à¥¿¥¤¡Ë¤Ë¤Ï¡ØSorry¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ï¡×¤È¥Á¥§¥í¥Æ¥£¥Ã¥Á¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ìµ»ö¤Ë´°Áö¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿À¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤ï¡£»ä¤ÏÅ¾¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
