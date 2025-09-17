40Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ª ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¿··¿¡Ö849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡×¸ø³«¡ª Á´Éý2.3m¡õ1000ÇÏÎÏÄ¶¤¨!? ¿·¤¿¤Ê¡È4WD¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡É¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÅÐ¾ì
40Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è
¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï2025Ç¯9·î9Æü¡¢V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¤Î¿··¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1950Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¸Æ¾Î¤Ç¡¢¿¿¹È¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿¥«¥à¥«¥Ð¡¼¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¿··¿¡Ö849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡×¤ò²èÁü¤Ç¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê38Ëç¡Ë
¡¡ÆÃ¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤¬¡¢1984Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿V12µ¤Åû¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¤Î¡Ö¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡×¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥É&¥í¡¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥Õ¥£¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿²Ú¡¹¤·¤¤Îò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢PHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë¡ÖSF90¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡×¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤Ç¤¹¡£849¤Ï¡Ö8µ¤Åû¤Ç¡¢1µ¤Åû¤¢¤¿¤ê499cc¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢V·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë3´ð¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¿·±Ô¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡£¶îÆ°Êý¼°¤Ï4WD¤Ç¡¢Á°ÎØ¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏ©ÌÌ¾õ¶·¤òÌä¤ï¤ºÍ¥¤ì¤¿¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï1050ÇÏÎÏ¡¢0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï2.3ÉÃ¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï330km¡¿h¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4718mm¡ßÁ´Éý2304mm¡ßÁ´¹â1225mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2650mm¡£´¥Áç½ÅÎÌ¤Ï1570kg¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¹õ¿§¤ÇÅý°ì¤µ¤»¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿·ºî¡ÖF80¡×¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤«¤é¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤ËÆÍ¤½Ð¤¿¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤¬¿·¤¿¤Ê¸ÄÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÍÞÍÈ¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ÈÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÌÌ¤Ç¤â¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÉâÍ·´¶¤ò±é½Ð¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ±û¤Î¶âÂ°¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î¥·¥Õ¥È¥²¡¼¥È¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¡¢ÅÁÅý¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï¿··¿849¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤ò¡ÖÅÁÅý¤ÈÌ¤Íè¤ò·ë¤Ö¥â¥Ç¥ë¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¹È¤Î¥«¥à¥«¥Ð¡¼¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤½¤ÎÌ¾¤¬¡¢ÅÅÆ°²½»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉü³è¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£