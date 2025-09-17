子守り上手なわんこの姿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で153万4000回再生を突破し、「こりゃ仲良しだなぁ」「ニコニコが止まらない」「イッヌかわいすぎ笑」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：洗い物をしていたら『寝返りを覚えたばかりの赤ちゃん』に…犬がしていた『まさかの行動』】

赤ちゃんと柴犬

TikTokアカウント「umi_2020215」の投稿主さんは、黒柴の『海(うみ)』ちゃんと一緒に暮らしています。海ちゃんの最近の遊び相手は、なんと0歳の赤ちゃん！自分のニオイをスリスリ擦り付けるように、赤ちゃんにベッタリ寄り添っているといいます。

ここ最近、赤ちゃんは寝返りの練習をしていました。片手を上げるもなかなかひっくり返ることができない赤ちゃんを、海ちゃんがサポート。引っ張ってあげるように、寝返りのお手伝いをしていたそうです。ときには位置を変えながら、赤ちゃんのやりたいことを叶えてあげようとしていました。

寝返りのお手本

赤ちゃんがそれでも寝返りできなかったためか、海ちゃんはお手本を見せるような行動を始めたといいます。ゴロンとひっくり返って、赤ちゃんに視線を送る海ちゃん。その姿はまるで「こうだよ！やってみて！！」と応援しているかのよう…！

投稿主さんによると、うつぶせの方が赤ちゃんと目が合うため、早く寝返りできるようになってほしいのではないかとのこと。寝返りのお手本を見せながら優しく指導する海ちゃん、これからも頼もしいお姉ちゃんとして赤ちゃんを守ってくれることでしょうね♡

この投稿には、「これ絶対教えてるつもりですよね」「かなりの癒しをありがとうございます」「これからが楽しみですね」など、多くのコメントが寄せられています。

2人だけの遊び！？

今では、赤ちゃんは遊び好きな男の子に成長して、ひとりで立てるようにまでなったそう。別の日には、現在の2人の様子も紹介されていました。男の子は、この日、紙袋におもちゃを次々と入れる遊びをしていたそうです。

するとそこに、海ちゃんが突然乱入！男の子にツンとしては走り去り、また来てツンとして走り去り…と、謎の遊びをしていたといいます。海ちゃんの俊敏な動きに、男の子も思わず笑顔になってしまったとか♪2人だけにしかルールが分からない遊びが、他にもたくさんあるのかもしれませんね。

TikTokアカウント「umi_2020215」には、他にも海ちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。2人の成長の軌跡が気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「umi_2020215」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。