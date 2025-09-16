大人は【しまむら】で何買う？→ 程よくゆったりな「黒ワンピ」が重宝しそう♡

プチプラで大人可愛いアイテムがそろう【しまむら】。とは言え、「今買うなら何がいい？」そんな風に考えている大人世代もいるのでは。FTN編集部が、大人世代におすすめしたいのは、ほどよくゆったりした「黒ワンピ」。シンプルながらも洗練されたおしゃれが叶うワンピースは、フェミニン派の大人世代にぴったりです。今回は、実際にインフルエンサーが購入した黒ワンピを、着こなしの実例とともに紹介します。

Iラインのロング丈が優雅なノースリーブワンピ

【しまむら】「TT*KIWウェーブOP」\1,969（税込）

ストンと落ちるIラインシルエットと、くるぶしまで隠れるロング丈がエレガントな印象のワンピース。裾にはサイドスリットが入っており、こなれた印象と歩きやすさを同時に叶えてくれそうです。ネックデザインは、つまり気味のクルーネック。ノースリーブで腕をすっきり見せつつ、デコルテ周りは肌見せをおさえることで、しっとりと落ち着いた上品な雰囲気で着こなせます。

袖のフレアデザインが華やかなアクセント

【しまむら】「ソデフレアロングOP」\1,969（税込）

一見するとシンプルなワンピースですが、袖まわりからサイドにかけてあしらわれたフリルデザインがアクセントに。裾に向かって緩やかに広がるAラインシルエットは、@__koko.oさんによると「体型カバーも叶うシルエット」なのだそう。フレンチスリーブのようなフレア袖は、大人が気になりやすい肩回りを、さりげなくカバーするのにもひと役買ってくれそうです。

胸元のシャーリングと切り替えで脚長効果◎

【しまむら】「シャーリングキャミOP」\1,969（税込）

胸元のシャーリングデザインが特徴のワンピース。シャーリングは高い位置で切り替えがあり、さり気なくスタイルアップを狙えます。ドレープ感と落ち感のある生地が、上品で落ち着いた印象を与え、大人世代が取り入れやすい1着に。肩紐が細いキャミワンピなので、シャツなどを羽織っても着ぶくれせず、すっきり着こなせそうです。

深めのサイドスリットでレイヤードコーデを満喫

【しまむら】「TT*IMOインナーツキOP」\2,420（税込）

腰の位置から裾にかけて、大胆なサイドスリットが入ったワンピース。デコルテとアームホールが広く開いているので、インナーとのレイヤードで上品な肌見せが叶います。インフルエンサーの@__saxxyaxxさんは、「フィット感のあるニットワンピだけどスリットが入ってるからピッタピタにならんの良き◎」と大満足の様子。合わせるボトムス次第で雰囲気が変わるので、着こなしの幅が広がりそうです。

