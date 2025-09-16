外為サマリー：１４７円４０銭前後で推移、ドルの上値重い展開に 外為サマリー：１４７円４０銭前後で推移、ドルの上値重い展開に

１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円４４銭前後と前週末１２日の午後５時時点に比べ１銭程度のドル安・円高と横ばい圏。ユーロは１ユーロ＝１７３円４２銭前後と同３０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は狭いレンジでの値動き。午前８時時点では１４７円４０銭前後で推移し、午前９時５０分過ぎには１４７円５０銭近辺にやや値を上げた。１６～１７日に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）、１８～１９日に日銀金融政策決定会合が予定されており積極的な売買は手控えられている。１５日に発表された米９月ニューヨーク連銀製造業景況指数はマイナス８．７と市場予想（プラス４．８）を下回り、景況感の悪化が警戒されたこともドルの上値を抑えている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７６２ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。







